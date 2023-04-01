Büyükşehir tarafından işitme engelli çocuklara ve CODA şeklinde tanımlanan ebeveyni işitme engelli çocuklara Akıl Oyunları eğitimi veriliyorKOCAELİ (İGFA) - Dünyada CODA (Children of Deaf Adults) şeklinde tanımlanan ‘ebeveyni işitme engelli olup kendisi işitme engelli olmayan çocuklar’ ve işitme engelli bulunan çocuklara yönelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özel akıl oyunları eğitimlerini başlattı.

AKIL OYUNLARI EĞİTİMİ

Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği proje Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştiriliyor. Akıl oyunları eğitimi; anne ve babası işitme engelli olup kendisi işitme engelli olmayan; iki dil ve iki kültürle yaşayan çocuklar (CODA) ve işitme engeli bulunan çocuklara yönelik veriliyor. Eğitimler okul çağına başlayan işitme engelli çocuklar ile CODA çocuklarının bir araya gelerek sosyalleşmesi adına haftada 1 gün 4 saat olarak veriliyor. Eğitime katılan çocuklar ve refakatçileri evlerinden alınıp kursun verildiği İzmit Mevlana Kültür Merkezine getirilip kurs bitiminde tekrardan evlerine bırakılıyor.

EĞİTİMLER YIL BOYU

10 işitme engelli ve 10 CODA çocuğun eğitim aldığı akıl oyunlarında çocukların eğitim alanlarında yaşadıkları eksiklikleri tamamlamak adına, zekâ gelişimine, hızlı düşünme ve çözüm üretmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Yetkililer bu eğitimlerin yıl boyu devam edeceğini ve çocukların eğitim öğretim hayatlarına olumlu destek olacağını aktardı.

İŞİTME ENGELLİLERİN EĞİTİMİ

İşitme engelli bireylerin özel eğitim ihtiyacının belirlenmesinde işitme kaybının derecesi önemlidir. İşitme engelinin derecesi, bir kişinin ses frekansı yoğunluğunu ne kadar iyi duyabildiğine bağlı olarak genellikle hafif, orta veya şiddetli olarak tanımlanır. Eğitim ihtiyacı orta derecede işitme engeli ile başlar. İşitme engelinin derecesi arttıkça kullanılan iletişim modelleri ve eğitim teknikleri de farklılık gösterecektir.