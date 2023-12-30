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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, ulaşımda problemleri çözerek konforlu ve güvenli ulaşım sağlıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Bakım Timi, küçük dokunuşlarla ulaşımda problemleri çözerek konforlu ve güvenli araç ve yaya ulaşımı sağlıyor.

Gündüz araç trafiğinin yoğun olduğu lokasyonlarda trafiği aksatmamak için gece geç saatlerde asfaltlama çalışması yapılıyor. Haftanın yedi günü, günün 24 saati Kocaeli’nin ihtiyaç duyulan her noktasında yaptığı çalışmalarla yollar ve kaldırımlardaki bozulmaları gideren Yol Bakım Timi, İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi, Cumhuriyet Parkı Alemdar Caddesinde bakım ve onarım çalışmalarıyla vatandaşların ulaşım noktasındaki ihtiyaç ve talepleri giderdi.