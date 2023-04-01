İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in seçim vaatlerinden biri olan Otizm Spor ve Yaşam Evi hizmete başladı.KOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla Kocaeli'nin İzmit halkını gülümsetmeye devam eden İzmit Belediyesinin Yahya Kaptan Mahallesi’nde yapımını tamamladığı Otizm Spor ve Yaşam Evi, hizmet vermeye başladı. Seçim vaatleri arasından yer alan Otizm Spor ve Yaşam Evi’nin ilk eğitim gününe katılan Başkan Hürriyet, otizmli bireyler ve aileleri ile bir araya geldi. Başkan Hürriyet, otizmli bireylerle masa tenisi, basketbol ve golf oynayarak yakından ilgilendi.

HİZMET VERMEYE BAŞLIYOR

Otizm Spor ve Yaşam Evi ile ilgili bilgi veren Başkan Hürriyet, “Kocaeli’de ilk ve tek olan Otizm Spor ve Yaşam Merkezi’miz bugünden itibaren eğitim ve destek hizmetlerine başlıyor. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız, otizmli çocuklarımıza ve otizmli bireylerimize nasıl destek olabiliriz diye düşündüğümüzde başlattığımız bir projeydi. Sonuna geldik. Artık hizmet vermeye başlayacak. Çok mutluyuz.

3-25 YAŞ ARASI OTİZMLİ BİREYLER

Bu projeyi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün bünyesinde hayata geçiriyoruz. Kocaeli’de ikamet eden 3-25 aralığındaki otizmli bireylerin gelişimine katkı sağlamayı, spor ve motor becerilerini geliştirmeyi, bilişsel, sosyal, duyusal ve fiziksel gelişimlerini desteklemeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda otizmli bireylerin yakınlarını desteklemek, bilinçlendirmek, sosyal yaşama dahil etmek ve bakımları üstlenme konusundaki sorumluluk alanlarını daraltmayı istiyoruz.

İÇ VE DIŞ ALANLARDA EĞİTİM

Burası çok yönlü bir merkez. Yaklaşık 4,5 dönüm üzerine kurduğumuz bir alan. Bir kısmı kapalı bir kısmı da açık alandan oluşuyor. İç mekândaki spor ve duyu bütünleme eğitimlerinden faydalanacak otizmli bireylerin, bahçe alanında kurduğumuz alanlarda da fiziksel gelişimlerini desteklemek istiyoruz.

UZMANLAR GÖREV YAPACAK

Burada 5 tane alanında uzman kadromuz görev yapacak. Bu kadrolumuzda fizyoterapist, beden eğitimi öğretmeni, ergoterapi uzmanları, sosyal hizmet uzmanı ve özel eğitim öğretmeni yer alacak. Spor, duyu bütünleme, bireysel beceri geliştirme ve grup odaklı çalışma faaliyetleri olarak burası hizmet verecek.

ÜNİVERSİTE İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE

Bahçe alanında ise çocukların özellikle motor becerilerini, fiziksel ve duyusal gelişimlerini geliştirecek mini golf, kum ve su oyun alanları kurduk. Hobi bahçeleri kurduk. Engelli oyun parkları yaptık. Basketbol sahası, bisiklet yolu ve tırmanma tepeciklerinden oluşan çok kapsamlı bir bahçeden yararlanabilecekler. Bu merkezde Kocaeli Üniversitesi ile işbirliği yapıyoruz. Üniversitemizin bize yönlendirdiği uzmanlar ve otizm dernekleriyle paydaş bir şekilde bu merkezi yürüteceğiz” dedi.