Özel bireyler, Büyükşehir’in organizasyonu ile Kurban Bayramı dolayısıyla ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görme imkânı bulduKOCAELİ (İGFA) - Bayramlarda ve kandil gecelerinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif, Kurban Bayramı öncesinde İzmit Yeşil Camii’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu ile özel bireylerin ziyaretine açıldı. Özel gereksinimli bireyler ve yakınları, dualar ve salavatlar eşliğinde Sakal-ı Şerif’i görmenin mutluluğunu yaşadı. Daha sonra vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.

DUYGUSAL ANLAR

Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli bireylerin feyz ve muhabbet alabilmesi için gerçekleştirdiği Sakal-ı Şerif ziyaretinde engelli vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Kurban Bayramı öncesi İzmit Yeşil Camii’nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’i özel gereksinimli vatandaşlar görme imkânı buldu. Ziyarete Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan, İzmit İlçe Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, sivil toplum kuruluşları, işitme engelliler, zihinsel engelliler, bedensel engelliler, süreğen hastalıklarla ve diğer tüm engel grupları ile ilgili olan dernekler katıldı. Özel gereksinimli bireyler ve yakınları cam fanus içerisinde korunan Sakal-ı Şerif’i görerek duygu dolu anlar yaşadı. Ardından özel bireyler Yusuf Tiryaki Hoca’nın eşliğinde ilahiler okudu.