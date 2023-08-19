Büyükşehir, İzmit Körfezi'nde Kocaeli’nin yaş almış bireylerinden oluşan tecrübe önderlerine yönelik mehtap turu gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin aktif yaşlanma programı "Hayatın İçindeyim" projesi kapsamında gerçekleştirilen İzmit Körfezi’nde bu kentin yaş almış tecrübe önderlerinin katıldığı mehtap turu düzenlendi. Körfez turuna; İzmit, Gölcük, Gebze ve Başiskele Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne bağlı huzurevi ve yaşlı bakımevleri sakinleri, Başiskele Nice Huzurevinde misafir edilen vatandaşlar, Kocaeli’de bulunan yaşlılara yönelik dernek üyeleri katılarak unutulmaz bir akşam yaşadı. Büyükşehir böylece kentin yaşayan hafızası konumundaki yaş almış bireylere verdiği değeri bir kez daha gösterdi.

SOSYAL HAYATA KATILIM

Darıca Yaşlılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinden mehtap turuna katılım sağlayan Aytül Kamburoğlu, "Bu organizasyonu düzenleyen Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Bizimle çok güzel ilgilendiler. Huzurevleri, emekliler vardı. Bu tür aktiviteler insanların sosyal hayata katılmalarını kolaylaştırıyor. Bütün yaz sıcaktan dolayı gündüzleri dışarı çıkamayan büyüklerimizi dışarı çıkarttınız. Onları eğlendirdiniz. Akşam olduğu için deniz havasında rahat eğlendiler. Katılan büyüklerimiz adına emeği geçen herkese teşekkür ederiz’’ ifadesini kullandı.

AKTİF YAŞLANMA PROGRAMI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Aktif Yaşlanma Programı" olan "Hayatın İçindeyim" projesi kapsamında bireylerin ilgi alanlarına göre sosyal aktivite ve hobi kulüpleri aracılığıyla sağlıklı, sosyal, keyifli yaş almaya dayalı faaliyetler gerçekleştiriliyor. Projede 65 yaş ve üstü bireylerin rağbet gösterdiği Akademi Kulübü, Yeşil Sevenler Kulübü, Sağlıklı Yaşam Kulübü, Sanat Kulübü, Kültür Kulübü, Torun Kulübü ve Beş Çayı Kulübü gibi kulüpler yer almakta. "Hayatın İçindeyim" projesi kapsamındaki faaliyetlere katılım ücretsiz olup detaylı bilgi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’nin 153 numaralı hattı aranabiliyor. Hayatın İçindeyim Projesinde yer alan faaliyetlere katılım sağlayabilmek için https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/SosyalHizmetler/HayatinIcinden adresinden de başvuru yapılabiliyor.