Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, Kurban Bayramı öncesi yol ve kaldırımlarda yaptığı bakım ve onarım çalışmalarıyla bayrama hazırlık yapıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Bakım Timi, Kurban Bayramı öncesi yol ve kaldırımlarda yaptığı bakım ve onarım çalışmalarıyla bayrama hazırlık yapıyor. Yol ve kaldırımları vatandaşların mutlu bir bayram geçirmesi için hazırlayan Yol Bakım Timi, yaya kaldırımları ve yollarda oluşan sorunlara bayram öncesi hızlı bir şekilde müdahale ederek bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.

GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM

Oluşan bozulmaların yaya ve araçlara zarar vermemesi için çalışmalarını süratle yaparak yayaların ve araçların sağlıklı ve konforlu bir şekilde ulaşım olanaklarından faydalanması sağlayan Yol Bakım Timi, kent genelinde gün içerisinde birçok farklı noktada, parke, bordür, beton gibi yolların yapımı ve tamiratı, yol üzerindeki alt yapı baca ve ızgara kapaklarının bakım onarımları, demir yaya korkuluklarının boyanması ve her türlü yol bakım onarım ve yapım çalışmalarında hizmet veriyor.