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Kocaeli Kuzey Metro Hattının 95 milyar Türk Lirası yatırım hacmine sahip 1. aşaması, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2024 yılı yatırım programına alındı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’ni ulaşımda bir üst lige taşıyacak Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yatırım programına alınmış ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bu kararı, ‘’Şehrimiz güne bir müjdeyle uyandı. Kuzey Metro hattı için Cumhurbaşkanımız kararnameyi imzaladı. Şehrimize hayırlı olsun” sözleriyle duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir arasında projeye yönelik devir protokolü imzalanmıştı. Son olarak Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı’nın 95 milyar Türk Lirası yatırım hacmine sahip 1. aşaması, 2024 yılı yatırım programına alındı.

KOCAELİ GÜNE MÜJDEYLE UYANMIŞTI

Kocaeli, geçtiğimiz yılın aralık ayı başında güne müjdeyle uyanmıştı. Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattının, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yatırım programına alınması için gerekli imza atılmıştı. ‘’Şehrimiz için büyük bir fırsat’’ değerlendirmesinde bulunan Başkan Büyükakın, bu gelişmeyi, ‘’Şehrimiz güne bir müjdeyle uyandı. Kuzey Metro hattı için Cumhurbaşkanımız kararnameyi imzaladı. Şehrimize hayırlı olsun’’ sözleriyle duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir arasında projeye yönelik devir protokolü imzalanmıştı. Protokol kapsamında her iki kurumun yetki ve çalışma alanları belirlenmişti. Büyükşehir’in altyapı ve gerekli durumlarda kamulaştırma desteği vereceği Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı 1. Aşama projesinde üst yapıdaki imalatları Bakanlığın yapması kararı alınmıştı.

95 MİLYAR TL YATIRIMLA 1. AŞAMA

Protokolün imzalanmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çalışmaların yürütülmesi için süreci başlattı. Son olarak 8082 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla Kocaeli Kuzey Hafifi Raylı Sistem Hattının 1. Aşamasının 2024 yılı yatırım programına alınması kararlaştırıldı ve karar 15 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Böylece 95 milyar Türk Lirası yatırım hacmine sahip projede çok önemli bir adım daha atıldı. Toplamda 24 istasyondan oluşacak projenin yatırım programına alınan 1. aşamasında 18 adet istasyon yer alıyor.

MÜLKİYETİ BÜYÜKŞEHİR’E DEVREDİLECEK

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yatırım programına alınan proje için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında 16.10.2023 tarihli resmi yazı ile devir protokolü imzalanmıştı. Bu protokolle işin projelendirilmesinden başlayarak işletmeye açılıp hizmet verebilir hale gelmesine kadar olan süreçte her iki kurumun yetki ve sorumluluklarıyla çalışma alanları belirlenmişti. Buna göre süreç boyunca; gerekli etüt-proje işleri, inşaat, elektromekanik sistem imalatları, altyapı deplaseleri, müşavirlik ve kontrollük hizmetleriyle araç alım işleri Bakanlığın Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olacak. Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı’nın 1. Aşamasının tamamlanmasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne mülkiyetin devri yapılacak.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ALTYAPI DESTEĞİ

Proje sürecinde Büyükşehir Belediyesi altyapı deplaselerine destek verecek, şantiye kurulumu, istasyon ve trafo merkezi gibi alanlardaki çalışmalar, hafriyat döküm sahalarının kullanımı gibi işlerde Bakanlığa kolaylık sağlayacak, projenin test ve devreye alma sürecinde ise ihtiyaç duyulacak hat kesimleri ve teknik personel bulundurma gibi durumlarda destek verecek. Aynı zamanda kamulaştırma ihtiyacı olması durumunda kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilip tüm alanlar imalata uygun şekilde Bakanlığa teslim edilecek.

KENTİN YENİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Başkan Büyükakın’ın, ‘’Bu çalışma şehrimizin toplu taşıması açısından kritik bir çalışma. Genel sekreterliğim döneminden bu yana üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından kararnamesi imzalandı. Şehrimize hayırlı olsun’’ sözleriyle yorumladığı proje iki etap ve toplamda 35 kilometrelik bir hattan oluşuyor. AYGM (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) tarafından hazırlanan projenin 2. aşamasında hattın son noktası Cengiz Topel Havaalanı olarak belirlendi. Büyükşehir’in havaalanının yanında inşa edeceği 60 bin metrekare kapalı alana sahip EXPO merkeziyle beraber bölgeye ulaşımda aksaklık yaşanmayacak. Bölge aynı zamanda Güney Marmara Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve metronun kesiştiği bir noktada olacak. Böylece Kocaeli yeni cazibe merkezi daha kazanacak.

18 İSTASYON, GÜNLÜK 300 BİN YOLCU

Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattının 1. Aşamasında 26,85 kilometrelik raylı sistem hattı ve 18 istasyon yapılması düşünülüyor. Toplamda 1.8 milyar dolarlık bir yatırım olacağı tahmin ediliyor. Metro hattı ve metro araçları için ayrı ihale yapılacak. Projeyle Kocaeli’nin doğu-batı aksında günlük yaklaşık 300 bin yolcu, yılda 101 milyon yolcu taşıması hedefleniyor.