Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 12 ilçede her gün kullanılan durakları yeniliyor. 60 noktada kapalı durak, 85 noktada saç durak montajları tamamlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların konforlu ve güvenli yolculuk yapabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bütün ilçelere 3 metrelik kapalı duraklar inşa ediliyor.

Günlük hayatta yoğun bir şekilde kullanılan ve yolcu hizmetlerinin temel unsurlarından olan duraklar Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yenileniyor. Vatandaşların konforlu ve güvenli yolculuk yapabilmesi amacıyla duraklar değiştiriliyor. Çalışmalar 12 ilçede devam ediyor.

3 METRELİK KAPALI DURAKLAR

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından her gün vatandaşlarca kullanılan eski duraklar söküldü. Eski durakların yerine 3 metrelik yeni durakların montajı yapıldı. Şu ana kadar 60 noktada kapalı durak, 85 noktada saç durak montajları tamamlandı. İhtiyaç duyulan yerlere durak montajı yapılmaya devam edecek.