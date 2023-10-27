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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bilişim günleri etkinliği büyük ilgi gördüKOCAELİ (İGFA) - Çağın modern iletişim avantajlarından faydalanarak vatandaşların kamu hizmetlerinden daha kolay yararlanabilmesi için teknolojik gelişmeleri takip eden ve şehir projelerinde uygulayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, periyodik olarak ‘Bilişim Günleri’ etkinlikleri düzenliyor. Bu kapsamda ‘8. Bilişim Günleri’ etkinliği Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

GENİŞ KATILIM

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ve Kent Yönetiminde Flexcity çözümler konulu programa Büyükşehir Belediyesi iştirakleri başta olmak üzere Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Darıca, Gebze, Kandıra, Kartepe, Körfez, İzmit, Sancaktepe, Maltepe, Fatih, İnegöl belediyeleri ve Gebze Teknik Üniversitesinden personel katıldı.

Programın başında konuşan Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İsmail Gülsoy, bilgi işlem çalışanlarının teknolojiyi takip etmelerinin zorunluluğuna dikkat çekti. Gülsoy, “Büyükşehir Belediyesi olarak kentte bilişim günleri düzenliyoruz. 3 yıldır bu çalışmamız devam ediyor ve bugün sekizinci etkinliğimizde bir araya geldik. Bilgi işlem konusunda görev yapanların teknolojiyi takip etmesi ve yapılan çalışmaları görmesini hedefliyoruz. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

EĞİTİM KONULARI

Konuşmanın ardından Kudret Şahin xAny kurumsal mobil uygulama, Kazım Gümüşay Bridge 360 CRM, Murat Göral All Atık Lot Çözümleri ve Oğuz Uslu VR ile deprem eğitim konuları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

xAny mobil uygulaması temelleri 2011 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesiyle atılan bir çalışma. Flexcity uygulaması (Ortak Kent Yönetim Platformu) içerisinde onlarca farklı uygulamayı barındıran bir sistem. Bridge360 çağrı merkezi ve crm konularında uzmanlaşmış şık bir yazılım. Birçok konuda bütünleşik hizmet sunarak belediyelerin iç ve dış hizmetlerinin tam zamanlı ve sağlıklı bir şekilde ilerleyişini sağlıyor. All atık Lot Çözümleri ise yerli üretim sensörleriyle donatılmış nesnelerin internet mantığı ile çalışan bir akıllı şehir yazılımı. VR ise sanal gerçeklik gözlüğü ile deprem eğitimi veren ve deprem anını yaşatarak sonrasında neler yapılması gerektiğini uygulamalı yaptıran bir yazılım.