Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı(İzKSV) tarafından Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile Cumhuriyet’in 100. Yılı sebebiyle Kocaeli’nin Arkeolojik Değerleri Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenlenecekKOCAELİ (İGFA) - İzKSV, Cumhuriyet’in 100. Yılı dolayısıyla Kocaeli’nin Arkeolojik Değerleri Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenliyor.

KASK iş birliği ve TFSF desteği ile düzenlenecek olan yarışmanın Kocaeli’nin arkeolojik değerlerinin belirlenmesi, tekrar hatırlanması, anıtlaşan mekanların günümüzdeki hallerinin geçmişle karşılaştırılmasının sağlanması ve gelecek için bir kaynak olması için arşivlerde yerini alması hedefleniyor.

Yarışmada, Kocaeli’nin arkeolojik yapı ve eserlerinin güzelliği ve öneminin yanında arkeolojik mirasın korunamaması ve tahrip edildiğini gözler önüne seren fotoğraflar da değerlendirilecek. Fotoğrafların Kocaeli il sınırları içerisinde çekilmiş olması gerekiyor. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada renkli veya siyah-beyaz tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecek.

YARIŞMA TAKVİMİ

Son Başvuru (Yükleme) Tarihi: 03.11.2023 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplantı Tarihi: 10.11.2023

Sonuç Bildirim Tarihi: 11.11.2023

ÖDÜLLER-SERGİLEMELER: Birincilik : 15.000 TL

İkincilik : 10.000 TL

Üçüncülük : 7.500 TL

Mansiyon (3 adet) : 4.000 TL

Sergileme (En fazla 20 adet) : 1.000 TL

Detaylar ve katılım için tıklayabilirsiniz.