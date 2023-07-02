Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “Bayram Şenliği” Kandıra Eğercili Köyünde devam etti. Şenlikte çocuklar “vur patlasın çal oynasın” misali doyasıya eğlendiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla kentin farklı noktalarında bayram boyunca şenlikler düzenledi. Bayramın ikinci günü başlayan ve çocuklara yönelik olan şenlikler, Kandıra Eğercili Köyü'nde devam etti.

Güvenler mevkiine kurulan alanda çocuklar için her şey düşünüldü. Oyun gruplarından palyaçolara, patlamış mısırdan pamuk şekere ve sürpriz hediyelere kadar her şeyin olduğu şenlikte çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Çocuklar ve aileler bayramın coşkusunu Büyükşehir’in etkinlikleriyle yaşadı.

OYUN GRUPLARI VE SÜRPRİZ HEDİYELER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da çocukları unutmadı. Her güne bir eğlence sığdıran Büyükşehir, kentin farklı noktalarında kurduğu etkinlik alanlarıyla çocukların gönlünü kazandı. İzmit ve Gebze Kent Meydanlarının ardından Kandıra Eğercili Köyünde de “Bayram Şenliği” düzenleyen Büyükşehir, çocukların unutulmaz bir bayram yaşamasını sağladı. Çocuklara etkinlik boyunca animatörler ve palyaçolar eşlik ederken, oyun grupları çocuk sesleriyle doldu taştı. Palyaçolar ile dans edip oynayan çocuklar bol bol patlamış mısır ve pamuk şeker yedi. Şenlikte çocuklar için sürpriz hediyeler de yer aldı. Muhteşem bir bayram geçiren çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.