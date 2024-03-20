Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yaşlılar Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinlikle gençleri ve yaşlıları buluşturdu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘Geniş Ailem’ ve ‘Hayatın İçindeyim’ projeleriyle vatandaşların her daim yanında olmaya devam ediyor. Dünya Yaşlılar Haftası sebebiyle 65 yaş ve üzeri çınarları liseli gençlerle bir araya getirdi. Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi ev sahipliğinde gerçekleşen programda yaşlılar gençlerle keyifli vakit geçirdi.

65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen programda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü müzik öğretmeni Mustafa İşitmezoğlu’ndan 1 ay boyunca koro, repertuvar ve sahne gösterisine yönelik eğitim alarak öğrenciler programa hazırlandı. Bu kapsamda Yasemin Yalçın’ın televizyonlarda uzun süre oynadığı Sürahi Nine karakterinin tiyatrosu sahnelendi. Gençler, yaşlıların yüzlerini gülümsetti. Öğrencilerin oluşturduğu Türk Sanat Müziği Koro dinletisiyle de eğlenceli anlar yaşandı.

Yaşlılar Haftasıyla ilgili düşüncesini sorduğumuz İsmail Meçkeli, ‘’Program harikaydı’’ diye belirtti. Meçkeli, “Yaşlılar Haftası nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik harikaydı. Gençler bizlere güzel bir eğlence sundu, bizlere gençliğimizi hatırlattı, hepsine teşekkür ediyorum” dedi. Programa katılan Nurten Kadıoğlu ise lise yıllarını hatırladığını ve çok duygulandığından paylaştı. Kadıoğlu, “Bugün düzenlenen etkinlik beni 1977 yılına götürdü. Gençlik dönemlerimi, lise yıllarımı hatırlattı ve çok duygulandım. Cıvıl cıvıl çocuklarımız, gençlerimiz bizlere değer verip en güzel şekilde hazırlandıkları için onlara teşekkür ediyorum” diyerek duygularını belirtti.

YAŞLILARIN HAYATI KOLAYLAŞIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaşlıların yaşam kalitesini artırmak ve topluma aktif katılımlarını sağlamak için birçok projeyi hayata geçiriyor. Bu projeler kapsamında, yaşlılara yönelik; sosyal ve kültürel faaliyetler, sağlık hizmetleri, çeşitli yardımlar ve danışmanlık hizmeti sunuyor. Tüm bu etkinlikler çerçevesinde "Hayatın İçindeyim" projesiyle sohbet toplantıları, geziler, kurslar, spor aktiviteleri ve sağlık taramaları gibi çeşitli aktiviteler düzenleyerek, yaşlıların sosyalleşmeleri ve keyifli vakit geçirmeleri sağlanıyor. Bu bağlamda projede yer almak isteyen 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 153 Çağrı merkezini arayarak, detaylı bilgi alabilirler.