Herkesin çocukluğunda söylediği o güzel şarkılar Çocuk Korosu’nun eşsiz yorumuyla bir kez daha gönüllere taht kurduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Çocuk Korosu seslendirdiği şarkılarla izleyenleri çocukluğuna götürdü. Koro, yıl sonu etkinliği kapsamında gerçekleştirdiği konserinde, herkesin çocukluğunda söylediği o en güzel şarkıları büyük bir başarı ile söyledi. Koro tüm şarkılarını kendisini izlemeye gelen büyükleriyle birlikte seslendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Dr. Şefik Postalcıoğlu Salonu’nda gerçekleştirilen Çocuk Korosu Yıl Sonu Konserine, eğitmelerin yanı sıra öğrenci velileri katıldı. Şef Selçuk Eker yönetiminde ve 7 ile 14 yaş arasındaki 35 kişiden oluşan Çocuk Korosu’na Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Müzik Bölümü eğitmenleri enstrümanlarıyla eşlik etti.

Koro konserine herkesin ilkokul sıralarında öğrendiği en güzel çocuk şarkılardan biri olan “Gel Bize Katıl Bize” şarkısıyla başladı. Konserde ayrıca “Dağlar gibi dalgaları, Sen de Gel, Annemize Türkü, Sen Gidince, Fıkra, Güzel Anadolu, Hayanları Sevelim, Neler Oluyor Hayatta, Kezban ve Kızılcıklar Oldu Mu?” şarkılarını söyledi. Ayrıca “Bugün Bayram” ve “Arkadaşım Eşşek” gibi çok sevilen Barış Manço şarkıları da icra edildi.