Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin şehir kültürünü ve turizm değerlerini korumaya ve geliştirmeye büyük önem verdi, değerlerimizi dünyayla buluşturdu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür ve turizm değerlerini korumak, geliştirmek ve insanlıkla buluşturmak üzere kültür çalışmalarına büyük önem veriyor.

Değerlerini dünyayla buluşturmak adına durmaksızın çalışan Büyükşehir Belediyesi, kente vizyon katacak projelerini de art arda hayata geçiriyor.

Kocaeli’nin 50 yıllık hayali olan teleferik projesi de bu projelerden sadece biri. “Yerli Yerinde Hizmet ve Eser Dolu 4 Yıl” sunumuyla Büyükşehir’in hizmet ve eserlerini kamuoyuyla paylaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, teleferik projesi ile ilgili “Çevre illerden gelen misafirlerle birlikte bu doğa harikasını izleme imkanı bulacağız. Hattın belli noktalarında sağa doğru baktığınızda Sapanca Gölü’nü, sola doğru baktığınız da Marmara Denizi’nin bittiği nokta olan İzmit Körfezi’ni göreceksiniz. Ayrıca size harika bir orman manzarası eşlik edecek. Kocaeli inanılmaz bir turizm destinasyonu kazanacak” demişti.

KARTEPE YENİDEN KEŞFEDİLECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 50 yıllık hayali gerçeğe dönüştürdüğü Kartepe Teleferik Projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kartepe Teleferik Projesi ile Kocaelililer ve turistler İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü’nü aynı anda izleme imkanı bulacak. Dört bin 695 metre uzunlukta olacak hattın süresi 14 dakika olurken, saatte bin 500 kişi taşıyacak. Kocaeli’nin ulaşım ağına da nefes aldıracak proje, kentin uzun süredir düşlediği hayali de gerçekleştirecek. Teleferik Projesiyle Kartepe’ye ulaşım daha cazibeli hale gelirken, Kocaeli turizmi de yeni bir destinasyon kazacak. Teleferik projesinin ilerleme oranı yüzde 68.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, doğa ve kar turizmi destinasyonlarından olan Kartepe Kuzuyayla’da 1 milyon 90 m2 alanı tabiat parkı olarak düzenliyor. Alanda; kayak tesisi ve pisti, dağ kızağı, kır evleri, tiny house, çadırlı – karavanlı kamp alanları, spor alanları, piknik alanları, çim amfi, doğa okulu, oyun alanları, yürüyüş yolları ve bisiklet yolları olacak. Kocaeli’de kış turizmi bir değer daha kazanacak.

SAĞLIK TURİZMİNE CAN KATACAK

Büyükşehir Belediyesi, Başiskele’nin termal tesislerini vatandaşların kullanımına açıyor. Sağlık turizmi açısından önemli bir eksiğin giderileceği termal tesis için ekipler gece gündüz çalışıyor. 480 günde yapılması planlanan tesis 10 bin 621 m2 alanda inşa ediliyor. Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanacak tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Tesis tamamlandığında Kocaeli’nin sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak ve bölgenin gelişimine de öncülük edecek.

KÜLTÜR VE MACERA ROTALARI

Kocaeli’ni turizm alanında parlayan bir yıldız haline getirmek için gereken projeleri bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 517 km uzunluk ve 106 rotayla Türkiye’nin en uzun doğa turizmi parkurlarını kente kazandırdı. Trekking ve bisiklet tutkunlarının ilk adresi olan Kocaeli, doğası ve kültürüyle sporseverlere muhteşem bir yolculuk sunuyor. Doğaseverlere birçok saklı koyu tanıyıp keşfetme fırsatı sunan, hem doğa, hem deniz manzarasına sahip parkurlar, metropol kentlere yakınlığından dolayı ulusal ve uluslararası popüler olabilecek içerikler barındırıyor.