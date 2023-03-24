Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK-MAM tarafından birlikte sürdürülen “İzmit Körfezi Su Kalitesi İzleme Çalışmaları” kapsamında Sardala’daki deniz çöpleri toplandı.KOCAELİ (İGFA) - Hayata geçirdiği çevre projeleri ile hem denizde hem de karada doğal yaşama önemli katkılar sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, birçok farklı kurum ile iş bilirliği yapıyor.

2007 yılından bu yana Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi (TUBİTAK-MAM) ile “İzmit Körfezi Su Kalitesi İzleme Çalışmaları” projesi yürütülüyor. Proje ile başlatılan deniz çöpleri izleme programı kapsamında; Kandıra ilçesinde bulunan ve Kocaeli’nin en güzel koylarından birisi olan Sardala Koyu’nda, deniz çöplerinin toplanarak ayrıştırılması gerçekleştirildi.

DENİZ ÇÖPLERİ 8 TÜRDE AYRIŞTIRILIYOR

Proje kapsamında 2023 yılı içerisinde 4 mevsim olarak yapılması planlanan çalışmanın ilki Kandıra Sardala Koyu’nda yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve TUBİTAK-MAM’dan gelen uzman personeller, Sardala Koyu’ndaki deniz çöplerini plastik, kauçuk, tekstil, kağıt ahşap, metal, cam/seramik ve diğer materyaller olacak şekilde 8 kategoride ayrıştırdı. Ayrıştırılan bu çöpler ağırlıkları ve sayıları ile birlikte kayıt altına alındı.

Yürütülen proje kapsamında, deniz çöplerine yönelik sahil çöpü tespiti ve değerlendirmesi pilot çalışması yapıldı.

Çalışmanın ilk sonuçlarına göre; toplanan atıkların büyük bir bölümünün plastik atıklardan oluştuğu anlaşıldı.

4 mevsim olarak gerçekleştirilecek söz konusu faaliyet sonrasında deniz çöplerine yönelik durum karşılaştırılması yapılması ve bundan sonraki çevre çalışmalarına veri altyapısı oluşturulması planlandı.