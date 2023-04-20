Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hasta nakil ambulansları Ramazan Bayramı'nda da vatandaşların hizmetinde olacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Hasta Nakil Ambulans Birimi yılın 365 günü 7/24 vatandaşın hizmetinde. Sağlığa güvenli ulaşım hizmeti sağlayan Büyükşehir, bu yıl Ramazan bayramında da görev başında olacak. 30 Hasta Nakil Ambulansı ve 125 personelle Kocaelililere hizmet veren Büyükşehir, sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini sergiliyor.

Kocaeli’de ikamet eden, durumu acil olmayan, nakil esnasında müdahale gerektirmeyen yatalak veya cihaz destekli hastalara yönelik sunulan nakil hizmetinden ocak ayından bu yana taşınan hasta sayısı 12 bin 285 bin olurken il dışına 316 hasta nakil edildi. Trafik kazası, yerinde müdahale, değerlendirme ek görevler ile birlikte 4 ay süresince toplam 12 bin 999 kişiye hizmet verildi. Hasta Nakil Ambulansları Ramazan Bayramı’nda da vatandaşlarımız için görev başında olacak.

HASTA NAKİLDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Ateş, kusma, baş dönmesi, göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı, ani başlangıçlı ve şiddetli ağrı, kesi gibi tıbbi müdahale gerektirmeyen; Yatalak pozisyonundaki hastalar. Cihaz ve oksijen destekli hastalar. Ambulans ile taşınması uygun görülen, yürüyemeyen engelli hastalar. Ameliyat olmuş yatar durumda ve yatarak gitmesi gereken hastalar( hekim onaylı ve takipli olarak). Yerinde yapılan değerlendirmede ambulans hekimi ve sağlık personelimiz tarafından ambulans ile taşınması uygun görülen hastalar Hasta Nakil Ambulansı ile taşınıyor.