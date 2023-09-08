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İlçe başkanları yenilenen ve güçlenen yeni kadrolarıyla sahalarda çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini dile getirdi.

İzmit ve Başiskele ilçe başkanlarına yetki belgeleri Genel Başkan Yardımcısı tarafından takdim edildi.

İYİ Parti İzmit ve Başiskele ilçe başkanlarına genel merkezde yetki belgeleri takdim edildi. KOCAELİ (İGFA) - İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan, Başiskele İlçe Başkanı İsmail Kar ile birlikte Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu'ya ziyaret gerçekleştirdi.

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