Devletin şefkat elini tüm imkânlarıyla Hatay’da gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, içerisinde duş, lavabo ve mutfak bulunan 541 konteynerde depremden etkilenen aileleri ağırlıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan iki büyük depremin yaralarını sarmak için tüm imkânlarını en üst seviyede seferber etti.

Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren Başkan Tahir Büyükakın’ın talimatıyla oluşturulan arama kurtarma ve yardım ekipleri, depremden etkilenen illere sevk edilirken, aynı anda başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardımlar da yine tırlarla afet bölgesine ulaştırıldı. Ayrıca 541 konteynerden oluşan ve her türlü alt yapıya sahip konteyner kentlerde depremden etkilenen aileler misafir ediliyor. 24 yıl önce 17 Ağustos 1999’da yaşadığı depremin ardından, ‘’Sizi en iyi biz anlarız’’ diyen Kocaeli, tüm imkanlarıyla Hatay’da yaraları sarıyor.

KONTEYNER KENTTE 2 BİN 200 KİŞİ BARINIYOR

Bir yandan Kocaeli’ni afetlere dirençli bir şehir haline getirmek için çok önemli kentsel dönüşüm projelerine imza atan, afet bilincini geliştirecek çalışmalar yapan Büyükşehir, bir yandan da sorumlu olduğu Hatay Defne ilçesinde depremden etkilenen ailelerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla iki ayrı konteyner kent inşa etti.

Bu bağlamda 20 gün gibi kısa bir sürede yapımını tamamladığı hastane çevresine 313, Çadırkent’in yanına ise 228 olmak üzere toplam 541 konteyner inşa eden Büyükşehir, içerisinde iki oda, tuvalet, mutfak ve banyo bölümünün olduğu 21 metrekare büyüklüğündeki konteynerlerde yaklaşık 2 bin 200 depremzedeyi ağırlıyor. Aileler Kocaeli Büyükşehir’in konteyner kentlerinde huzurlu ve güvenli bir yaşam sürüyor. Konteyner kentlerde çocuklar için spor ve oyun alanları da bulunuyor.