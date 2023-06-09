Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un alt yapısı göz kamaştırıyor. Minik judocular ilk kez katıldıkları şampiyonadan başarıyla döndüKOCAELİ (İGFA) - Balıkesir'de 70 il ve 1700 sporcunun katılımı ile düzenlenen Türkiye Minikler Judo şampiyonasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor‘un minik judocuları ilk defa çıktıkları minderden başarı ile döndü.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor alt yapısından yetişen minik judocular ilk kez mücadele ettikleri ulusal şampiyonada başarılı bir performans sergileyerek madalyalar kazandılar. Başarılı judocular gösterdikleri performansla "Gelecek yılların Avrupa ve Dünya şampiyonları biziz" dedi.

7 MADALYA KAZANDILAR

Şampiyonada mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor’lu sporculardan Emir Gök 34 kg'da gümüş, Sevdenur Odabaş 44 kg'da altın, Miraç Efe Özbay 46 kg'da bronz, Elvan Kırt 32 kg'da gümüş, Hatice Sümerbaş 36 kg'da bronz, Zeynep Deniz Tezcan 57 kg'da bronz ve Halil Tuna İmre +60 kg’da bronz madalya kazanarak kürsüde yer aldı. Bu sonuçlar ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya ile şampiyonayı tamamladı.