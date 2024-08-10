Kocaeli Büyükşehir’in hizmete sunduğu modern mezbahayı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi üst düzey yetkilileri ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Merkez Mezbahası inceleme ziyaretlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Son olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından üst düzey yetkililerin de bulunduğu bir ekip mezbahayı ziyaret etti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Metin Bükülmez, Deniz Kaplan, Kentaş Genel Müdürü İbrahim Çolak, Tarımsal Destekleme Şube Müdürü Sertaç Sağdıç, Veteriner Şube Müdürü Seçil Güneger, mühendis ve mimarlardan oluşan teknik ekip, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit’te hizmete açtığı modern ve üst düzey teknik donanıma sahip mezbahaya hayran kaldı.

BÜYÜKŞEHİRİN MODERN MEZBAHASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kapsamlı işlevselliği düşünülmüş modern mezbahası gerek yurt dışında gerekse yurt içinde kurum ve kuruluşlar tarafından örnek alınıyor. 43 personelle vatandaşlara haftanın 5 günü hizmet veren 4 bin 300 metrekare kapalı alan sahip mezbaha kurulduğu günden itibaren birçok konuğu ağırladı. Son olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin üst düzey yetkililerinden oluşan heyet tesiste incelemelerde bulundu. Eskişehir’de ihtiyaç doğrultusunda kurulmak istenen mezbaha için Kocaeli Büyükşehir’in İzmit Mezbahası incelendi.

ESKİŞEHİR HEYETİNE TANITILDI

Eskişehir Büyükşehir’den gelen heyete Yerel Kalkınma Ofis Başkanı Hasan Aydınlık, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Köse, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Esra Özkan ve ekibi eşlik etti. Özkan ve personeli tarafından mezbahada kullanılan cihazların tanıtıldığı gezide, arıtma tesisinden soğuk hava deposuna kadar misafirlere tesis hakkında bilgi verildi. Ayrıca hayvanların atıklarının bertarafına yönelik sistemlerle atık suların kanalizasyona aktarımı için uygun koşullara gelmesini sağlayan biyolojik arıtma tesisi de gelen heyet tarafından incelendi.