Kocaeli’nin farklı renklerini bir araya getiren Kocaeli Kent Bayramlaşması, sıcak ve samimi bir atmosferde 38. kez gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de gelenek haline gelen ve kentteki tüm paydaşları ortak bir değerde buluşturan Kent Bayramlaşmalarının 38’incisi düzenlendi.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen kent bayramlaşmasında Kocaeli’nin dört bir yanından çok sayıda vatandaş bir araya geldi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi öncülüğünde gerçekleştirildi.

Kocaeli’nin farklı renklerinin buluştuğu bayramlaşma programına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Sami Çakır, CHP Milletvekilleri Muhip Kanko, Nail Çiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, BBP İl Başkanı Kaan Şengil, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, ilçe belediye başkanları, muhtarlar, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

VATANI KORUMAYA ANT İÇİYORUZ

Kent bayramlaşmasına katılanların Ramazan Bayramını tebrik ederek konuşmasına başlayan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Dini ve milli bayramları ruhuna uygun kutlamak elzem bir durumdur. Medeniyet değerleri ile bezenmemiş nesillerin devlet geleneğini sürdürebilmesi mümkün değildir. Evlatlarımıza medeniyet değerlerimizi doğru anlatmalıyız” ifadelerini kullandı. Osmanlı’nın ardından bölgede acı ve gözyaşının bitmediğini vurgulayan Yavuz, “Huzur içerisinde olan bir Türkiye var. Kardeşliğimiz daim olsun. Milli birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece ayyıldızlı bayrağımız daha yükseklerde dalgalanacaktır. Küresel güçler İslam coğrafyasında etnik ve mezhepsel çatışmaları körüklüyor. Terör örgütleri ile istikrarsızlıklar oluşturuyor. Büyük bir acı ve dram yaşanıyor. Biz, bu vatanı korumaya ant içiyoruz” şeklinde konuştu.