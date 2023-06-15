Bugün itibariyle başlayan deniz sezonunda Kocaeli İtfaiyesine bağlı KOSKEM bu yıl 13 plajda 270 cankurtaran ile hizmet verecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bugün deniz sezonunu başlatıyor. Tüm hazırlıklarının tamamlandığı Kocaeli'de itfaiyeye bağlı Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) başta Karadeniz sahilleri olmak üzere 13 ayrı bölgede 270 kişilik ekiple görev yapacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı KOSKEM, başta Kandıra olmak üzere 3 ilçede görev yapacak. 13 bölgede haftanın 7 günü 270 kişilik ekiple hizmet verecek.

16 BİN 324 KİŞİ KURTARILDI

Önemli bir hizmeti yerine getiren KOSKEM ekipleri 2005 yılından bu yana Kocaeli sahillerinde hizmet veriyor. KOSKEM ekipleri geçtiğimiz 2022 yılı sezonunda bin 987 kişiyi, 2005 yılından bugüne ise 16 bin 324 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 2005 yılında başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti 2008 yılına kadar 1 bölgede hafta sonları gerçekleştirilirken, 2009 yılı itibariyle haftanın 7 günü hizmet verilmeye başlandı. Kandıra Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı), Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel-Altınkemer, Ereğli Defne sahilinde, Darıca Sahili, Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajında görev yapacak.

“ÜST ÜSTE 5 SEZONU KAYIPSIZ KAPATTIK”

13 bölgede görev yapacak cankurtaranlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında bir araya geldi. Cankurtaranlara yeni sezon için başarılar dileyen İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, “KOSKEM, 15 Haziran’da başlayan ve 15 Eylül tarihinde bitecek sezona başlıyor. Geride bıraktığımız 5 yıllık sezonu üst üste kayıpsız kapattık. Sizlerin emeğiyle gayretiyle destekleriyle vatandaşlarımızın canlarını kurtardık. İnşallah bu sezonda kazasız belasız kayıpsız bir sezon olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz 2005 yılından bu yana Karadeniz ve Marmara sahillerinde 13 bölgemizde bu hizmeti yürütmektedir. Bu sene de aramızda 11 sivil toplum kuruluşu olacak. Hepinize görevlerinizde başarılar diliyorum. Allah kaza bela vermesin” ifadesini kullandı.

CANKURTARANLARA SIKI EĞİTİM

Sezon öncesi cankurtaranlık çalışmalarında dünya standartları, Mavi Bayrak Kriterleri ve TSSF’nin standartlarına uygun olarak Kocaeli sahillerinde görev alacak tüm personele, profesyonel eğitmenler tarafından havuz eğitimi, cankurtaranlık belgesi olmayan ya da süresi geçen personeller ile gönüllülere bronz ve gümüş cankurtaranlık bröveleri aldırıldı.

2023 sezonu boyunca sahillerde 32 Kocaeli İtfaiyesi, 25 Gönüllü İtfaiyeci, 36 AKUT, 10 DK9, 25 Uluslararası Arama Kurtarma, 15 Kocaeli Arama Kurtarma, 7 Kılavuz, 10 Kocaeli Yüzme Kulübü, 20 Mahalle Afet Gönüllüleri, 12 Mercan Yüzme Sporları Kulübü, 55 SAR Arama Kurtarma, 23 Yeditepe Üniversitesi Doğal Afetlerde Arama Kurtarma Kulübü olmak üzere toplamda 270 personel görev yapacak.