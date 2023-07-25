Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlendiği “Bizim Sokakta Şenlik Var” etkinlikleri çocukların ve ailelerin yoğun ilgisi ile Kocaeli’nin farklı noktalarında devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Sosyal projelerle vatandaşların hayatına neşe katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Bizim Sokakta Şenlik Var etkinlikleri çocuklardan ve ailelerden yoğun ilgi görüyor. Hafta boyunca Kocaeli’nin farklı yerlerinde yapılan etkinliklere katılanlar doyasıya eğleniyor.

Kocaeli Büyükşehir’in 12 ilçede devam eden Bizim Sokakta Şenlik Var etkinlikleri çocukların ve ailelerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. En son Darıca Kapalı Semt Pazarı, Gebze Yunus Emre Ortaokulu ve Çayırova Hanife Soykan Ortaokulu’nda yapılan etkinliklerde çocuklar; sahne şovları, oyun grupları, yüz boyama ve diğer etkinliklerle eğlendi.16.00-20.00 saatleri arasındaki etkinliklere katılanlara pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlar edildi.