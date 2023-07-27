Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Spor Kenti Kocaeli” idealini gerçekleştirmek için çocuk, genç, yaşlı bütün vatandaşların spor yapmasına imkan sunuyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Spor Kenti Kocaeli” idealini gerçekleştirmek için çocuk, genç, yaşlı bütün vatandaşların spor yapmasına imkan veren mekanlar oluşturuyor, 7’den 77’ye herkesin spor yapması için fırsatlar sunuyor.

“Yerli Yerinde Hizmet ve Eser Dolu 4 Yıl” sunumuyla Büyükşehir’in hizmet ve eserlerini kamuoyuyla paylaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Spor Kenti Kocaeli’ne kazandırdığımız eserler, inşallah uzun yıllar boyunca halkımıza özellikle gençlerimize hizmet verecek. Kocaeli’ni bölgesel, ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarıyla temsil edecek gençlerimiz bu tesislerimizde yetişecek” dedi.

SPORCU FABRİKASI GEBZESEM

Sağlıklı bireylerin yetişmesine katkı sağlamak ve geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirmek için spora yönelik çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’ni (GEBZESEM) Kocaeli’ne kazandırdı. 15 bin 500 m2 kapalı alanı olan 4 katlı merkez, nice şampiyonlar yetiştirmeyi amaçlıyor. GEMZESEM’de çok amaçlı spor salonları, fitness salonu, konferans salonu, eğitim sınıfları, yürüyüş yolu, geleneksel çocuk oyunları salonu, pilates salonu, çok amaçlı saha, badminton kortları, masa tenisi oyun alanı, satranç oyun alanları bulunuyor. Açıldığı günden itibaren tesiste 11 branşta 12 bin 178 sporcuya hizmet verildi.