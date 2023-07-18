Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni sistemle sportif verilerin tek kaynakta kullanılmasını sağlayacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sporun iş ve işlemlerini bir araya toplayan Amatör Spor Kulüpleri Bilgi Yazılım Sistemini (Sporaktif) tanıtım programıyla hayata geçirdi. Sistem sayesinde Kocaeli’de faaliyet gösteren amatör spor kulübü temsilcileri internet üzerinden tüm verilere ulaşılabilecek.

Antikkapı Restoran'da düzenlenen tanıtım programına Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, KASKF Başkanı Murat Aydın, Kocaeli’de amatör spora emek veren kulüp başkanları, yöneticileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞMA

Yoğun katılımın sağlandığı programda konuşan KASKF Başkanı Murat Aydın, sistemin kulüpler için ulaşılabilir, ulaşılmakla birlikte daha rahat çözüm odaklı çalışılabilir bir sistem olduğunu belitti. Amatör Spor Kulüpleri Bilgi Yazılım Sistemi’ni (Sporaktif) en iyi şekilde kullanıp çözüm odaklı çalışma noktasında hep birlikte hareket edileceğini belirten Aydın, “Bu sistem tüm kulüplerimize, spor adamlarına faydalı olacak. Bu sistemin hazırlanmasında emeği olan başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve çalışmalarına kulüplerimiz adına teşekkür ederim” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ise “Gerçekten Kocaeli sporun başkenti. Yapılan her çalışma sporu biraz daha ivmelendirip daha yukarıya taşıyor. Bunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hem bizimle hem de kendi içinde yaptığı çalışmalar çok önemli. Ben emeği geçen başta Tahir Başkanıma ve bütün ekibine teşekkür ediyor, başarılar diliyorum’’ ifadesini kullandı.