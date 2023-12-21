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Kocaeli Turizm Master Planı kapsamında doğal güzellikleri, macera fırsatlarını, yöresel lezzetleri ve kültür rotalarını keşfetme imkanı sunacak turist mobil uygulaması ve web sitesi hizmete girdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi turizm tanıtma ekipleri tarafından yürütülen Kocaeli‘nin turizm tanıtım kampanyası ‘Kocaeli’yi Keşfet’, yeni mobil uygulaması ve web sitesiyle yerli ve yabancı turistlere heyecan dolu bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Turistler için yabancı dil seçeneği de bulunan Kocaeli’yi Keşfet mobil uygulaması, kullanıcıların kenti keşfetmelerini ve doğal güzelliklere kolaylıkla ulaşmalarını hedefliyor.

KOCAELİYİKESFET.COM AÇILDI

Yerli ve yabancı turistler için özenle hazırlanan sitede, 48 saatte Kocaeli, tarihi ve turistik mekanlar, müzeler, turizm haritaları, broşür ve yayınlar, tanıtım filmleri, ulaşım seçenekleri, konaklama bilgileri, fotoğraf çekim rotaları ve yöresel lezzet durakları gibi bir çok keşif noktası bulunuyor. Türkçe ve İngilizce seçeneği bulunan web sitesi, kullanıcılara Kocaeli hakkında bilinmesi gereken birçok bilgiye kolay erişim imkanı sunuyor.

Kocaeli’yi Keşfet mobil uygulaması, kullanıcı dostu ara yüzü ve akıllı harita desteğiyle beş ana başlık altında içeriğini düzenliyor. Keşfet, Kategoriler, Gezi, Harita ve Etkinlikler gibi ana başlıklar, kullanıcıların Kocaeli’yi keşfederken ihtiyaç duyacakları bilgilere hızlı erişim sağlıyor.

BENZERSİZ DENEYİM

Kocaeli'nin zengin kültürünü ve doğal kaynaklarını daha yakından tanımak isteyenlere rehberlik etmek amacıyla geliştirilen mobil uygulama şehrin benzersiz özelliklerini ve keşfedilmemiş güzelliklerini kullanıcılara sunarak, unutulmaz bir keşif deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Uygulama, tarihi ve kültürel mekanlardan doğal parklara, geleneksel lezzetlerden macera dolu aktivitelere kadar geniş bir yelpazede bilgi sağlayarak kullanıcılarına Kocaeli'nin çeşitliliğini keşfetme olanağı sağlıyor.

AKILLI HARİTA DESTEĞİ

Kocaeli'yi Keşfet mobil uygulaması, sunduğu etkileşimli haritalar ve rehberlik özellikleri ile kullanıcılara sadece şehrin genel güzelliklerini değil, aynı zamanda kendi kişisel ilgi alanlarına özel keşif rotaları oluşturma şansı da sunuyor. Bu şekilde, herkesin Kocaeli'yi kendi özel ilgi alanlarına göre keşfetmesine imkan sağlayarak, şehrin kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini daha derinlemesine keşfetmelerine olanak tanınıyor. Geliştirilen içerikler yerli ve yabancı turistlerin, çeşitli turistik destinasyonlar hakkında detaylı bilgi almasına ve interaktif harita desteği sayesinde kentin dinamik atmosferini yakından takip etmelerine olanak sağlayacak.