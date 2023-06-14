Yeni bir yaklaşım ve bakış açısı getirecek olan Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı, kentin tüm paydaşlarını bir araya getirerek insan odaklı çözüm sunacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) Ortak Vizyon Toplantısı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kocaeli SKUP Tematik Çalıştaylarından elde edilen sonuçlarla belirlenen vizyonun paylaşıldığı programa Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planının açılış videosu ile başlandı. Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçiriliyor.

12 TEMA 12 ÇALIŞTAY

Programın açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ahmet Çelebi, “12 tema ile 12 çalıştay gerçekleştirdik. Tüm paydaşların katılımıyla hem karar vericilerin hem de kararlardan etkilenebilecek tüm paydaşların sürece dâhil edilmesini planladık. Kocaeli için ortak bir ulaşım vizyonu oluşturma yolunda önemli bir adım attık” dedi.

Sürecin devam ettiğini söyleyen Çelebi, “Bu süreçte birçok kurum ve kuruluşun desteği var. Projenin bütçesi 2.3 milyon Euro… Yüzde 85’i Avrupa Birliği fonu ile destekleniyor. Yüzde 15’ini ise öz kaynaklarımızla karşılıyoruz. Toplamda 24 ay sürecek olan bu projeyi siz değerli katılımcılarla sonlandırmak istiyoruz. Daha uygulanabilir, daha başarılı sonuçlar elde edebilmesi için katılımcıların desteğini bekliyoruz. Ulaşım deyince birçok çalışmada daha çok karayolu çözümleri anlaşılıyordu. Ama bu proje ile yeni bir bakış açısı, yeni bir yaklaşım ve rejim, odağına insanı alan insan hareketliliğin çözümlerini bulmaya ve aramaya çalışan bir proje üretiyoruz” şeklinde konuştu.

“PROJE KATILIMCI BİR SÜREÇ”

Proje Takım Lideri Philippe Calvie, projenin katılımcı bir süreç olduğunu söyleyerek, nihai hedefin bir eylem planı oluşturmak olduğunu vurguladı. Önümüzdeki yirmi yıl için bir perspektif oluşturma amacı taşıdığını söyleyen Calvie, ulaşımı değil aynı zamanda çevresel faktörlerin de projenin hedefleri arasında olduğunu belirtti. Calvie, “Alacağımız önlemleri birlikte belirlemiş olacağız. Oluşturulan eylem planını uygulamak önemli bir adım olacaktır” dedi. Proje Uzmanı Melike Sarım Boynuyoğun ise geçtiğimiz yılın ağustos ayında başlayan ve süresi 2 yıl olan projenin aşamalarını anlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, artan nüfus, zorlu topoğrafya, yüksek araç sahipliği ve jeopolitik konumu sebebiyle Kocaeli’de yaşanan darboğazların çözümü için hazırlanan Kocaeli Ulaşım Ana Planı ile entegrasyonun sağlanması ve insan odaklı planlama anlayışının geliştirilmesi için Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP Kocaeli) çalışmalarını başlatmıştı. Bu bağlamda Kocaeli Ulaşım Ana Planı’nın desteklenmesi, insan ve erişim odaklı, çevreci ilkeler doğrultusunda Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planının hazırlanması hedefleniyor.