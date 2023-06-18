Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’de üniversite okuyan uluslararası öğrenciler için “Hoşça kal Kardeşim” temalı mezuniyet programı düzenlediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ile Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nde eğitimini tamamlayan Dünyanın farklı ülkelerinden en başarılı 200 öğrencinin bir araya geldiği “Hoşça kal Kardeşim” temalı Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni düzenledi. Programda Kocaeli'nin uluslararası öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE MEZUNİYET TÖRENİ

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün 2012’den beri uluslararası öğrencilere yönelik yürüttüğü çalışmaları kapsamında Kocaeli’de eğitim alan öğrenciler için Maide Restaurant’ta mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, Büyükşehir Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Fatih Dizdar, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Nebi Karakoyun, akademisyenler ve uluslararası öğrenciler katıldı.

Kocaeli Üniversitesi’nden mezun olan Hindistan’dan Hamdah Zahrath V. Maliyekkal, törende konuşma gerçekleştirdi. Türkiye’deki hayatını özleyeceğini dile getiren Maliyekkal, Türkiye’de aldığı eğitim sayesinde dünyanın her kıtasından arkadaş edinme fırsatı yakaladığını söyleyerek, Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Konuşmasında duygusal anlar yaşayan Maliyekkal, “İlk geldiğimiz günden bu yana samimiyet ve hoşgörüyle bizleri dert edinmiş, bizleri sahip çıkmayı görev bilmiş insanlar ile karşılaştık. Burada Dünya’nın 5’ten büyük olduğunu idrak ettik. Ne diyordu Necip Fazıl; ‘Tohum saç bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın.’ Türkiye'den ayrılırken yine çok ağlayacağım ama korkudan değil, dostlarımı ve buradaki hayatımı özleyeceğim için" dedi.