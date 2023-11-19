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Hayata geçirdiği projelerle vatandaşların hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Yarımca’ya yeni bir sahil parkı kazandırdıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, genç, kadın, çocuk, yaşlı ve engellilerin rahatlıkla yararlanacağı ortak yaşam alanlarını kente kazandırmaya devam ediyor.

Kocaeli’ni mutlu şehir yapma hedeflerini birer birer gerçekleştiren Büyükşehir, şehrin her yerine kentsel yaşam alanları inşa ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Körfez Yarımca’ya da yeni bir sahil parkı inşa etti. İçerisinde sosyal donatıların yer aldığı parkta, kent sakinleri hoşça vakit geçirecek.

Şehrin sahillerindeki birçok yere park inşa ederek vatandaşların hayatına değer katan Büyükşehir, Yarımca’ya da yeni bir sahil parkı yaptı. Ekiplerin yoğun ve titizlikle çalışarak tamamladığı projede yürüyüş yolları, bisiklet yolu, fitness alanı, çocuk oyun alanı, yaşlılar için egzersiz alanı, yeşil alanlar ve oturma alanları bulunuyor. Kentsel donatıların da eklendiği park her yaştan vatandaşın kaliteli zaman geçirebilmesi için planlandı. Özellikle aileler ve çocukların gözdesi olacak Yarımca’daki yeni sahil parkı, akıllarda keyifli anların mekanı olarak kalacak.