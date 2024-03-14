Büyükşehir, ulaşıma nefes olacak yeni bir hattı devreye alıyor. Hat 41K’yı kapsayan Körfez-Derince-İzmit-Kartepe hattı 15 Mart’ta (yarın) hizmete başlayacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hızlı ve konforlu ulaşım ağına yeni bir hat daha ekliyor. “Ulaşımda yenilik” sloganıyla kent genelinde yaşayan vatandaşların güvenli, konforlu ve sürdürülebilir seyahat etmelerine imkân sağlayan Büyükşehir, Körfez’den Kartepe’ye 4 ilçe arasında kesintisiz ulaşımı sağlayacak Hat 41K’yı 15 Mart Cuma günü (yarın) itibariye hizmete alıyor. Kent trafiğinin rahatlamasında büyük öneme sahip olacak olan yeni hat, vatandaşların seyahat etmelerinde birçok kolaylığı beraberinde getirecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımı ile saat 16.00’da Körfez Atalar Mahallesi’nde düzenlenecek törenle Hat 41K’nın seferleri başlatılacak. ‘’Hat 41K Ortak Gelir Protokolü” anlaşması 14 Mart Perşembe günü (bugün) saat 15.00’de UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde imzalanacak.

GİTTİĞİN KADAR ÖDE

Büyükşehir, Hat 41K için “Gittiğin kadar öde” sistemi ile 18 metre körüklü araçlarla vatandaşlara keyifli ve ekonomik bir yolculuk sunacak. Hat 41K gidiş 26, dönüş 27 durak ve toplam 29 kilometre tek yön uzunluğuna sahip. Kocaeli’nin yeni hattı 4 ilçeye hizmet verecek. Gidiş ve dönüşün 10 bölgeden oluşacağı güzergâhlarda her bölge içine tanımlanmış duraklar bulunacak. Biniş yapılan durağın tanımlı olduğu bölgeyle iniş yapılan durağın tanımlı olduğu bölge arasında ücretlendirme hesaplaması yapılacak. Otobüs içindeki cihaza kart okutulduğunda, binilen bölgeden son bölgeye kadar belirlenen ulaşım ücreti ‘Kocaelikart’ içindeki bakiyeden bloke edilecek. Otobüsten indikten sonra duraklardaki ücret iade cihazına kart okutulduğunda, sadece gidilen bölgenin ücreti alınacak, geriye kalan miktar karta iade edilecek. Ücret iade işlemi için otobüsten indikten sonra duraklardaki ücret iade cihazlarına kartın okutulması gerekecek. Otobüsten indikten sonra duraklardaki ücret iade cihazına kartın okutulmaması durumunda, son bölgede inilmesi varsayılarak karta herhangi bir ücret iade işlemi gerçekleştirilmeyecek. Hat 41K’dan indikten sonra bloke kaldırmadan başka bir toplu taşıma aracına binilmesi durumunda bloke edilen tutarın iadesi mümkün olmayacak. 7/24 kâğıt bilet ve temassız kredi/banka kartlarında ücret iadesi bulunmadığı için bu kartlar Hat 41K’da kullanıma kapalı olacak. Ayrıca başlangıçta aynı kart ile otobüste en fazla bir defa biniş yapılabilecek.

ÜCRETLENDİRME

Hat 41K’yı direkt kullanan tam tarifeli yolcular ilk iki bölge için sabit 13,00 TL, sonraki her bölge için 1,50 TL ücret, indirimli (Öğrenci-Öğretmen-60 Yaş) tarifeli yolcular ilk iki bölge için sabit 7,00 TL, sonraki her bölge için 1,00 TL ücret,

tanımlı aktarmalı hatlardan gelip 41K hattını kullanan tam yolcular ise ilk iki bölge için sabit 13,00 TL hariç, sonraki her bölge için 1,50 TL ücret ödeyecek.

Tanımlı aktarmalı hatlardan gelip 41K hattını kullanan indirimli yolculardan ise ilk iki bölge için sabit 7,00 TL hariç, sonraki her bölge için 1,00 TL ücret alınacak.

Hat 41K’dan sonra tanımlı aktarmalı hatlarını kullanan tam ve indirimli tarifeli yolcular ise herhangi ücret ödemeden seyahat edecek.

EN UZUN MESAFE ÜCRETİ 25 TL

Ulaşımda vatandaşların hayatını kolaylaştıracak uygulamaları birer birer devreye alan Büyükşehir, Hat 41K’nın en uzun mesafe ücretini ise tam 25 TL, indirimli 15 TL olarak belirledi. Ara duraklarda inip binen yolcular yolcular için biniş yapılan durağın tanımlı olduğu bölgeyle inilen durağın tanımlı olduğu bölgeye göre hesaplanarak, geri kalan bedel, ücret iade cihazlarına ‘Kocaelikart’ okutularak iade işlemi gerçekleştirilecek.

DURAKLAR İYİLEŞTİRİLDİ

Hat 41K’nın her yönüyle kusursuz işlemesi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Bu bağlamda 18 metre araçlar için 41K hattının durak noktaları genişletildi ve yeni durak yerleri hazırlandı. Hattın başlaması için 18 metrelik araçlar Ulaşımpark tarafından hazır hale getirildi. Ayrıca 33 adet yolcu bilgilendirme ve 55 adet ücret iade cihazı montajı yapıldı.

3 KOOPERATİF İLE ANLAŞMA

Büyükşehir, Hat 41K ile birlikte 5 Nolu İzmit Şehir içi, 10 Nolu Körfez ve 80 Nolu Kartepe Kooperatifleri ile Ulaşımpark A.Ş. bu bölgelerdeki hatlarda gelir paylaşımlı ortak havuz kurulması kapsamında anlaşma sağladı. Bununla birlikte 41B (Gebze, Çayırova, Darıca) bölgesindeki ve 41G (Başiskele, Gölcük, Karamürsel) bölgesindeki kooperatiflerle anlaşma sağlanarak, ortak gelir havuzunda çalışılması planlanıyor.

41K HATTININ KAZANIMLARI

Kocaeli’nin yeni hattı 41K’nın toplu taşıma sistemine önemli katkıları olacak. Buna göre hat ve işletme verimliliği, besleme hatları ile etkin aktarma sistemi, toplu taşıma kullanım oranının arttırılması, mesafeye göre ücretlendirme (gittiğin kadar öde), işletmecilerin sınırlı sorumluluk alanlarında yolcu alıp indirmesi 7/i’nin ortadan kaldırılması, kent merkezi trafik yükünün azaltılması, kent merkezindeki emisyonun azaltılması ve toplu taşıma araçlarının yenilenmesi gibi kazanımlar sağlayacak.

PROTOKOL BUGÜN 15.00’TE İMZALANACAK

“Hat 41K Ortak Gelir Protokolü” anlaşması bugün(14 Mart Perşembe) 15.00’te UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde imzalanacak. Protokol törenine UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürü Serhan Çatal, Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, S.S. 5 Nolu İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüler Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Yağız, S.S. 10 Nolu Körfez Minibüs ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Bünyamin Koç ve S.S. 80 Nolu Birleşik Kartepe Minibüs ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mahmut Aktaş katılacak.