Kocaeli'nin kültürel ve edebi hayatına katkıda bulunacak olan Anayurt Kitapevi, Ncity'de açılışı yapılarak yerel halka hizmet vermeye başladıKOCAELİ (İGFA) - Mustafa Anayurtlu tarafından kurulan bu özel mekan, kitaplarla kahveyi bir araya getiren benzersiz bir konsept sunuyor.

Kitabevinin bulunduğu 1500 metrekarelik alan, Kocaeli'nin kitap ihtiyacını karşılamak ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmak için ideal bir mekan olarak tasarlandı. Ayrıca, kafe bölümünde 12 kişi çalışacak ve misafirlere rahat bir ortam sunulacak. İlk etapta 120 bin kitapla açılan kitabevi, ilerleyen zamanlarda bu sayıyı 250 bine çıkaracak.

Açılış etkinliklerine, Kocaeli'nin tanınmış isimleri ve siyasetçiler de katıldı. AK Parti Milletvekili Sami Çakır, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Koto Başkanı Necmi Bulut, İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, ses sanatçısı Zöhre Dalmaz, Beste ve söz yazarı şair Ahmet Selçuk İlkan, yazar Beyza Alkoç, Gazeteci yazar Yüksel Ercan, Uğur Aslan, Haluk Öztekin, sanatçı Müfit Can Saçıntı, TV programcısı Necdet Saraç gibi önemli isimler, bu kültürel mekanın açılışına destek verdi.

YAZARLAR KİTAPLARINI İMZALADI

Ayrıca, açılış sırasında ünlü yazar Ahmet Ümit'in kitaplarını imzaladığı etkinlik büyük ilgi gördü. Diğer sanatçılar ise söyleşiler ve imza günleri düzenledi. Kitap ve sanatseverler için Anayurt Kitabevi, edebiyatla buluşma ve keyifli anlar yaşama fırsatı sunuyor.

Kocaeli'nin bu yeni kitap ve kahve mekanı, kültürün yayılmasına ve kitap okumanın teşvik edilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Yerel halk için önemli bir buluşma noktası olmaya aday olan Anayurt Kitabevi, kitap dostlarını ve kültürseverleri bekliyor.