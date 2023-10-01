Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Gündoğdu, Büyükşehir tarafından Portakal Hafız Konağı'nın üst katında hizmete alınacak Kocaeli Yerel Kültür Müzesini incelediKOCAELİ (İGFA)- Kocaeli’de unutulmaya yüz tutmuş yöresel değerlerin yeniden gün yüzüne çıkarılması için gösterilen çabalara destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Portakal Hafız Konağı'nın üst katında hizmete alacağı Kocaeli Yerel Kültür Müzesi’nde son aşamaya geldi. Kocaeli Yerel Kültür Müzesini gezerek, çalışmalarda gelinen son durum hakkında ilgili personelden bilgi alan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, ekim ayı içerisinde açılmak üzere çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

PORTAKAL HAFIZ KONAĞI’NDA HİZMETE GİRECEK

Kocaeli’de yaşayan Manav Türklerinin zengin kültürünü yaşatmak ve tanıtmak için bir süredir çalışma içerisinde olan Büyükşehir, Kocaeli Yerel Kültür Platformu işbirliği ile hayata geçirilecek olan Kocaeli Yerel Kültür Müzesini çok yakın bir zamanda Portakal Hafız Konağı'nın üst katında hizmete alacak. Bu bağlamda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaeli Yerel Kültür Müzesi’nde incelemelerde bulundu. Müze hakkında ilgili personelden bilgi alan Genel Sekreter Gündoğdu, Büyükşehir olarak Kocaeli’nin manevi değerlerine sahip çıktıklarını söyledi.

‘’Kocaeli’nin yerel kültürü bu müzede yaşayacak” diyen Genel Sekreter Gündoğdu, "Kocaeli yerel kültürüne ait olan zenginlikleri belgelemek, korumak, gelecek kuşaklara aktarmak ve somut olmayan kültürel mirası yaşatmak amacıyla planladığımız Kocaeli Yerel Kültür Müzemiz tamamlanmak üzere. Arkadaşlarımız son hazırlıkları yapıyor. Çok yakında açılışını yapacağız. Atölye ve ritüel çalışmalarının yapılacağı müze, Kocaeli’nin yerel kültürünü canlandıracak” dedi. Genel Sekreter Gündoğdu’ya inceleme sırasında Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan eşlik etti.

SERGİ TEMALARI 4 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Kocaeli Yerel Kültür Müzesi sergi temaları manavların Kocaeli’ne yerleşimi (manav mimarisi, yerel kültür mirası, dilden dile, nesilden nesile, manav mutfağı, motiflerin hikâyesi), Ketenin yolculuğu (Ketenin İpinin Yolcuğu, İlmek ilmek emek, Kandıra Bezi), Motiflerin dili (Kocaeli Kilim motifleri, dokuma tezgahı) ve

çok amaçlı salon (atölyeler, ritüeller, yazılı ve sözlü tarih çalışmaları) olarak 4 ayrı bölümden oluşuyor.