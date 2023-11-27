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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki karla mücadele ekipleri yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışına karşı tecrübe ve özverili çalışmalarını bir kez daha ortaya koyduKOCAELİ (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısı ile hafta sonu ilimizde etkisini gösteren fırtınanın yanı sıra yüksek kesimlerde de kar yağışı görüldü. Cumartesi gece yarısından itibaren nöbet listesi oluşturan ve önlem alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, yüksek kesimlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler 24 saat nöbetteydi.

Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, karla mücadelede tecrübe ve özverili çalışmalarını bir kez daha ortaya koydu. Ekipler karla mücadele çalışmaları kapsamında yollarda kapanma, buzlanma olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları ile yolları sürekli açık tuttu. Kocaeli’nin tüm ilçelerinde yüksek kesimlerde yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Ekipler öz verili bir şekilde canla başla çalışarak yolların kapanmaması, vatandaşların ulaşım noktasında problem yaşamaması için çalıştı.