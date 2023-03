İzmit Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında İzmit’te sahne alan Emir Can İğrek, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in hediye ettiği Kocaelispor formasını sırtından çıkarmıyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında İzmit’te sahne alan ve tüm gece boyunca İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in hediye ettiği Kocaelispor formasını üzerinden çıkarmayan sevilen şarkıcılardan Emir Can İğrek, her fırsatta yeşil siyahlı formayı sırtına geçirmeye devam ediyor.

Genç sanatçı, arkadaşları ile halı saha organizasyonunda yine 41 numaralı Kocaelispor forması ile objektiflere poz verdi.