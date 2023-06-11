2053 Kocaeli Akıllı Ulaşım Sistemleri Eylem Planı kapsamında çalışmalar devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent için Akıllı Ulaşım Sistemi bileşenleri içeren şehir içi yol ve yerel trafik kontrolü için gelişmiş bir şehir yönetim sistemi tasarlamak ve uygulamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 20 Mart 2023 tarihinde sözleşmesi imzalanan ‘2053 Kocaeli Akıllı Ulaşım Sistemleri Eylem Planı’ kapsamında belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda ilerleme sağlanıyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen, ‘2053 Kocaeli Akıllı Ulaşım Sistemleri Eylem Planı’ kapsamında yüklenici firma ile toplantılar yapılıyor. Toplantıda Kocaeli’de mevcut Akıllı Ulaşım Sistemleri Altyapısının Geliştirilmesi, Ulaşımda Sürdürülebilir Hareketliliğin, Verimliliğin, Güvenliğin sağlanması amacı ile yapılan analizlerin değerlendirilmesi yapıldı.

STRATEJİK AMAÇLAR BELİRLENDİ

Kentin güçlü yönlerinden ve fırsatlarından en üst düzeyde yararlanılması ve tehditlerin ve zayıf alanların etkisinin en aza indirilmesi amacıyla yapılan çalışmanın sonuçları değerlendirildiği toplantıda stratejik amaçların belirlenmesi ve devamında izlenecek yollar planlandı.

Proje sonunda tüm ulaşım modlarına entegre, güncel teknolojileri kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım sisteminin oluşturulması hedefleniyor.