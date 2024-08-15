Kocaeli Karamürsel İçmesuyu Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Kocaeli Karamürsel İçmesuyu Projesi kapsamında İhsaniye Barajı’ndan sağlanacak su ile Kocaeli İlinin Gölcük ve Karamürsel ilçeleri ile bu iki ilçe arasındaki sahil şeridinde yer alan yerleşimlerin uzun vadede içme, kullanma suyu temini sağlanacaktır.” dedi.

Yapım işi tamamlanarak su tutulan İhsaniye Barajı, projenin su kaynağını oluşturmaktadır. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, proje kapsamında bulunan diğer bileşenlerinden “Kocaeli Karamürsel İçmesuyu Arıtma Tesisi”, “Kocaeli Karamürsel Su İletim Tüneli” ve “Kocaeli Karamürsel İçmesuyu İsale Hattı” işlerinin hızlı şekilde devam ettiğini belirtti.

Proje kapsamında yapımı tamamlanmış olan baraj inşaatının yanı sıra, 100.000 metreküp/gün kapasiteli konvansiyonel arıtma tesisi, 2.768 metre uzunluğunda Ø2600 mm çaplı tünel ve 15,6 km uzunluğunda içmesuyu isale hattı yapılacaktır.

Arıtma tesisi işinde; ünite binalarının temel ve perde duvar imalatları devam etmekte olup işte %41 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Tünel işinde; delgi ve enjeksiyon çalışmaları sürdürülmekte olup 1789 m delgi yapılarak işte %58 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. İsale Hattı işimizde de 1900 metre Spiral Çelik Boru iş yerine nakliyesi tamamlanarak montajına başlanmıştır.

YILLIK 25,44 HM3 İÇMESUYU FAYDASI

Projenin ilk etabında İhsaniye Barajı’ndan alınacak su ile yılda 15,26 hm3 içmesuyu faydası sağlanacağını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Diğer su kaynağı olan Avcıdere Barajı’nın da yapılması ile fayda yılda 25,44 hm3 olacaktır.” dedi.