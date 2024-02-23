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Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Gazze’deki bebekler için dikiş makinaların başına geçen gönüllü kursiyerleri ziyaret edip, onlara örnek duyarlılık gösterdiği için teşekkür etti. Türkiye, bir yandan zulümlerle mücadele ederken bir yandan da mazlumlara kucak açtığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Gazze’de yaşanan olaylara, hepimizin yüreği kanıyor. Rabbim, en kısa zamanda Gazzeli kardeşlerimize kendi vatanlarında özgür bir şekilde yaşamayı nasip eylesin” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kocasinan Akademi Yenişehir sosyal tesisi ziyaret edip, kursiyerlerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onları tebrik etti. Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “Kocasinan Akademi’de eğitim alan hanım kardeşlerimiz, gönüllü olarak Gazze’deki bebekler için bebek zıbını ve bebek içliğinden oluşan hastane seti dikiyorlar. Ellerine emeğine sağlık. Allah razı olsun. Hanım kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Peygamber Efendimizin (S.A.V) ‘Müslüman Müslümanın kardeşidir, onu terk ve ihmal etmez’ Hadis-i Şerif’inde buyurduğu gibi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Biz kimsesizlerin kimsesiyiz, biz zalimlerin karşısında mazlumların yanındayız’ dediği gibi Kocasinan Belediyesi olarak bizlerde zulme uğrayan mazlumların her zaman yanlarındayız. Bu çerçevede bir nebze de olsa elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Önemli olan Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında bu cennet vatanda huzur içerisinde yaşayabilmektir. Gazze’de yaşanan olaylara, hepimizin yüreği kanıyor. Rabbim, en kısa zamanda Gazzeli kardeşlerimize kendi vatanlarında kendi topraklarında özgür bir şekilde yaşamayı nasip eylesin. Cennet gibi vatanda yaşıyoruz. Şükredecek çok şeyimiz var”.

Gazze için destek veren gönüllü kursiyerlerde sosyal bir organizasyonda öncülük ettiği için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve Halk Eğitim’e teşekkür ederek, “Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bir nebze de olsa bizlerde katkıda bulunmak için buradayız. Sosyal sorumluluk konularında zaten Kocasinan Belediyemiz her zaman en önde oluyor. Bu yönüyle Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyoruz” dedi.