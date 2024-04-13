Kocasinan Belediyesi tarafından kentsel dönüşümle eski binaların yıkımı devam ederken bir yandan da daha modern bir yapılaşmayla taçlandırılan Uğurevler’de dönüşüm yoğun bir şekilde devam ediyor. Eski binaların yıkım çalışmalarını takip eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Yeni Kayseri, Kocasinan’da kurulacak, Kocasinan, Kayseri’nin yeni yüzü olacak!” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) -Uğurevler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanına giderek, çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, ‘Yeni Kocasinan’ için hızlı bir şekilde dönüşüm sağladıklarını vurguladı. Burada Bayram müjdesi de veren Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümle birlikte bölgeye yeni yol aksı, park, yeşil alan ve donatıların kazandırılacağını söyledi.

Kocasinan'daki kentsel dönüşüm projelerinin Kayseri’ye büyük atılımlar yaptıracağına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Uğurevler Mahallesi kentsel dönüşüm alanı içerisindeyiz. Gecekondu evleri yıkarak, yerine kentsel dönüşüm konutlarının inşaatına başlayacağız. Bütün alanlarda olduğu gibi kentsel dönüşüm alanlarında da çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Dönüşümle birlikte yeni imar bölgeleri, yeni park alanları, yeni ulaşım aksları ve yeni donatıları hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Hep dediğimiz gibi; ‘Yeni Kayseri, Kocasinan’da kurulacak, Kocasinan, Kayseri’nin yeni yüzü olacak!’. Bunu yapabilmek için gece gündüz demeden çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz. 7 gün 24 saat 365 gün olarak çalışmalarımız devam ediyor. Hemşehrilerimizin memnun eden ve ihtiyaçlarını karşılayan dönüşüm çalışmalarımız, tüm hızıyla sürdürüyoruz. Kocasinan’ımızı ve Kayseri’mizi yenilemeye ve güzelleştirmeye devam edeceğiz. Kocasinan’da kentsel dönüşüm projesi tamamlandığında yeşil alanları, oyun parkları ve sosyal çevresi ile Kayseri’nin yeni yüzü olacak. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmalarının ardından mahalle sakinleriyle sohbet etti. Vatandaşların sevgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, “Yapmış olduğumuz hizmetlerin karşılığını; hemşehrilerimizin güveni, memnuniyeti ve güler yüzleri olarak alıyor ve mutlu oluyoruz” dedi.