Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından çocukların zeka ve strateji becerilerini geliştirmesine daha fazla katkı sağlamak için başlatılan ‘Akıl Oyunları Şenliği’ne katıldı. Vatandaşa hizmet etme noktasında her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Etkinliklerimizle bir yandan çocuklarımızın yüzü gülerken diğer taraftan da ise eğitimlerle geleceğe hazırlanması için yoğun gayret sarf ediyoruz” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Akıl Oyunlar Şenliği’nin ilki, Turgutreis Mahallesi’ndeki Ergenekon İlkokulu’nun bahçesinde gerçekleştirildi. Hem eğlenen hem de zeka oyunlarıyla keyifli vakit geçiren çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşen şenlik, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Çocuklara sürpriz yaparak, etkinliğe katılan Başkan Çolakbayrakdar, onların sevgi gösterileriyle karşılaştı.

Çocuklarla tek tek ilgilenerek, sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, “Her zaman dediğim gibi önceliğimiz geleceğimizin teminatı çocuklarımızdır. Kocasinan Belediyesi olarak onları geleceğe daha donanımlı bir yetiştirebilmek ve dünyadaki çocuklarla yarışabilmeleri için elimizden geldiğince bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz. Çocuk Kulübü, Gençlik Kulübü, Kocasinan Spor Kulübü, Kocasinan İnovasyon Merkezi, Gençlik Merkezi ve Kocasinan Akademi gibi hizmetlerimizle çocuklarımızı bir yandan akıl oyunlarıyla zekâ seviyelerini daha da geliştirecek etkinliklerle buluştururken bir yandan da teknolojik altyapı imkânı sunuyoruz. KOCAFEST ile TEKNOFEST’in alt yapısını, Kayseri’mizden yetiştiriyoruz. Başarılı çocuklarımızı yetiştirip, geleceğin insansız hava araçlarını ve model uçaklar üreteceği teknoloji imkânı sunuyoruz. Bu noktada tüm ailelerimize her zaman dediğim gibi Kocasinan Belediye Başkanı olarak hep yanlarındayız. Bir çocuğun başarısı, yeteneği veya beklenen talepler noktasında her zaman buradayım. Vatandaşa hizmet etme noktasında her daim yanındayım. Kocasinan’ın her bir köşesinde böyle etkinliklerimizin sayısını artıracağız. Bir yandan çocuklarımızın yüzü gülerken, eğlenirken diğer taraftan da ise eğitimlerle geleceğe hazırlanması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Evlatlarımızın ilk öğretmenleri onları yetiştiren annelerimize Kocasinan Akademi ile sosyalleşmeleri ve daha donanımlı hale getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından mangala oyununun başhakemliğini yapan Başkan Çolakbayrakdar, çocuklara başarılar dileyip, oyunun süresini başlattı. Birbirleriyle kıyasıya mücadele eden tüm çocuklara hediyeler veren Başkan Çolakbayrakdar, onları tebrik etti.