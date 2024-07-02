Kayseri'de ilk olarak Kocasinan Belediyesi tarafından ‘Cami Temizleme Ekibi’ nin kurulduğunu hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, mescit ve camilerin kutsal mekanlar olduğunu belirtti.KAYSERİ (İGFA) - Kocasinan’ın her şeyin en iyisine ve en güzeline layık olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Camilerimiz kutsal mekânlarımızdır. Belediye olarak camilerimizin, mescitlerimizin restore edilmesinin yanı sıra vatandaşlarımızın huşu içerisinde ibadet edebilmesi için camilerimizin daha temiz olmasına özen gösteriyoruz. Bu kapsamda kurduğumuz ‘Cami Temizleme Ekibi’ ile ilçe genelinde genelindeki 184 merkez ve 83 kırsal mahalleler olmak üzere toplam 267 caminin temizliği yapılıyor. Camilerimizde ayda en az bir defa genel temizlik yapılıyor ve gül suyu ile yıkanıyor. Ayrıca dini ve özel günlerde de gül suyu ile camilerimiz yıkanıyor. Camilerimiz de mis gibi gül kokan ortamda cemaatin ibadetlerini yapma imkanı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Daha Temiz Kocasinan’ parolasıyla yeniliklere imza atan Kocasinan Belediyesi, teknolojik temizleme cihazları ve profesyonel ekiplerle, camilerin dış temizliğinin yanında halı, kapı, cam, ahşap, kitaplık ve fayansları da hijyenik olarak temizleyip, gül suyuyla yıkıyor. Toplam 4'er kişiden oluşan 2 ayrı Cami Temizleme Ekibi, ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm camileri ayda en az bir kez temizlerken, gül suyuyla ise camilerin mis gibi kokmasına katkı sağlıyor.