Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Dost Eli Projesi kapsamında vatandaşlara alışveriş keyfi yaşatan, paranın geçmediği Dost Mağaza ve Dost Market’i ziyaret etti. Türkiye’ye örnek olan sosyal odaklı hizmetler ürettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sevgi puanlarıyla alışveriş imkânı sunulan projeyle devletin şefkat elini vatandaşlara doğrudan yansıttıklarını ve yüreklere dokunduklarını belirtti.KAYSERİ (İGFA) - Raflardaki ürünler hakkında bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, market ve mağazadan Kocasinan bölgesinde yaşayan ve belirli kriterlere göre tespit edilen vatandaşların temel gıda, temizlik ve tekstil ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.

Her alanda olduğu gibi sosyal belediyecilikte de Türkiye’ye örnek olan hizmetler sunduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Dost Eli Projesi kapsamında Dost Mağaza ve Dost Market ile vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Dost Market, bilinen marketlerde bulunan gıda ve temizlik ürünleri gibi her türlü ihtiyacı karşılayan ürünleri içeriyor. Dost Mağaza ise her yaşa hitap eden tekstil ihtiyaçlarının karşılandığı bir yer olarak hizmet veriyor. Ancak bu mağazalarımızda satışlar, para karşılığında değil, sevgi puanlarıyla yapılıyor. Yıllardır bizleri destekleyen ve emek veren hayırsever kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Özellikle mağaza kısmı hayırseverlerin destekleriyle devam ediyor, market kısmı da yavaş yavaş hayırseverlerimizin katkılarıyla büyüyor. Bölgemizde yaptığımız tespitlerle ihtiyaç sahibi ailelerimize, marketimiz ve mağazamızda alışveriş yapma imkânı sunuyoruz. Her aileye belirli zaman dilimlerinde tanımlanan puanlarla, bir aylık ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için alışveriş yapma fırsatı sunuyoruz. Bu noktada, ilçemizde yaşayan herkese ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sahip çıkmayı ve onlara destek olmayı hedefliyoruz. Amacımız, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza devletimizin şefkat elini uzatarak, onların gereksinimlerini karşılayabilmektir. Her geçen gün büyüyen Dost Market ve Dost Mağaza’mız, önümüzdeki günlerde yeni mağazalar açarak hemşehrilerimizin karşısına çıkma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bütün amacımız, şehrimizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacak hizmetler üretebilmektir ve Kocasinan’da her hanenin mutlu olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’ye model olan Kayseri Belediyeciliğini ileri bir noktaya taşımak için çalışmaları artırarak devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Öte yandan, Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Dost Mağaza ’da alışveriş yapanlar, sosyal durumlarına göre belirleniyor ve nüfus sayılarına, gereksinimlerine göre “Dost Eli” isimli kart veriliyor. Dost Eli kartını alan vatandaşlar, kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ürün alabiliyorlar. Dost Market’te ise aynı uygulama ile ihtiyaç sahipleri, kendi adlarına aldıkları “Dost Eli” kartı ile markette alışveriş keyfi yaşıyor.