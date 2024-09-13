KOİDER Bazaar etkinliğine ünlü iş kadınları panelist olarak katıldı. Panelistler ihracatta kadının yerini anlattıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen KOİDER Bazaar etkinliği birbirinden değerli panelistleri katılımcılarla buluşturdu. Kocaeli Kongre Merkezi’nde “KOİDER 5. Uluslararası Bazaar Türkiye ve Avrupa İş Kadınları İhracat Buluşması” başlığıyla Türk ve Avrupalı girişimci iş kadınlarını ağırlayan programda, Belkıs Kamut Aktürk moderatörlüğünde bir panel gerçekleşti. Panele FCEM Belçika Başkanı Beatrice Diaz, FCEM Avrupa Başkan Yardımcısı Katerina Hering, SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ve KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu konuşmacı olarak katıldı.

“DÜNYADA KADIN CEO SAYISI ÇOK AZ”

KOİDER Bazaar etkinliğinde gerçekleşen panelde ihracatta kadının yeri konuşuldu. Panelin ilk konuşmacısı FCEM Avrupa Başkan Yardımcısı Katerina Hering oldu. Hering, “Avrupa’da kadının ihracattaki yeri nedir?” sorusuna şu sözlerle cevap verdi; “İhracatta erkek ağırlığı söz konusu. Ülkeler içinde bu durum farklılık gösterebilir. Büyük ölçekli şirketler esas olarak erkekler tarafından yönetiliyor. Avrupa’da daha fazla eşitlik var belki ama yine de kadın sayısı uluslararası ticarette daha az.” Kültür farklılıklarının ihracatta avantajlarına ve dezavantajlarına da değinen Hering, “Çok seyahat etmek zorunda kalabiliyoruz. Çoğumuzun ailesi var. Çocuklarımıza karşı sorumluluklarımız var. Bu noktada partnerimizin de destekleyici olması gerekiyor ki dezavantajlarını daha aza indirelim. Avantaj olarak da farklı kültürleri tanıyor, anlıyoruz” dedi. Bir diğer konuşmacı FCEM Belçika Başkanı Beatrice Diaz ise dünyada kadın Chief Executive Officerların (CEO) çok az olduğu değerlendirmesinde bulundu.

“GELİN GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRELİM”

SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ise konuşmasında girişimci iş kadınlarına, “Gelin güçlerimizi birleştirelim” çağrısında bulundu. Erdem, “Türkiye’nin küresel ekonomide daha çok söz sahibi olacak potansiyeli var. Kadın etkisini ticarette göstermeye çok ihtiyacımız var. Avrupa’dan gelen girişimci kadınlara gelin güçlerimizi birleştirelim derim” şeklinde konuştu. KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu da kadınların ihracatta karşılaştığı en büyük engelin uluslararası pazara ulaşamaması olduğunu aktardı. Bezircioğlu, girişimci iş kadınlarına rol modellerin artması ve el ele tutuşarak birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Panel sonunda KOİDER yönetimi panelistlere plaket takdim etti.