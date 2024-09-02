Tokat Belediyesi’ne kazandırılan 14 yeni aracın tanıtımı yapıldı. Yol süpürge araçları, binek araçları, çöp kamyonları ve dar sokaklara girebilecek çöp taksi araçları ile Tokat'ın sokakları tasarruflu temizlenmiş olacakNurhan İÇMEZ / Tokat Haber

TOKAT (İGFA) - Tokat Belediyesi Fen İşleri Şantiyesinde yeni araçları yerinde inceleyen Başkan Yazıcıoğlu, belediyeye kazandırılan 14 yeni araç ile Tokat’ın çehresini değiştireceklerini, kenti tertemiz yapacaklarını söyledi.



Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun talimatlarıyla Tokat Belediyesi’ne; 1 adet arazöz, 1 adet tır çekici, 1 adet yeni nesil çöp konteyner yıkama ve dezenfekte aracı, 2 adet 13+1 metreküplük çöp kamyonu, 2 adet 8+1 metreküplük çöp kamyonu, 1 adet 8 metreküplük yol süpürge aracı, 1 adet 2 metreküplük yol süpürge aracı, 1 adet 4 metreküplük yeni nesil çöp taksi, 1 adet 10 teker hafriyat kamyonu, 1 adet çift kabin transit ve 2 adet 4 x 4 pikap olmak üzere toplam 14 yeni araç dahil edildi.

TOKAT’TA DEĞİŞİM BAŞLADI Tokat Belediyesi bünyesine kazandırılan 14 yeni araçla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat’ta değişimin büyük bir hızla devam edeceğini söyledi.

Başkan Yazıcıoğlu yaptığı açıklamada; Tokat’ımızın çehresini değiştirmek için yola çıktık ve ‘Değişim Başlıyor’ dedik. Değişim nereden başlar? Tokat’ımızın cadde ve sokaklarını tertemiz yapmakla değişim başlar. Göreve geldiğimizde büyük bir eksiklik vardı. Hem personel noktasında hem de makine araç ekipman noktasında eksikliklerimiz vardı. Şimdi makine ekipmanlarımızı takviye ettik. 14 adet yeni aracımızı Tokat Belediyemize kazandırdık. Yol süpürge araçlarımız, binek araçlarımız, çöp kamyonlarımız ve dar sokaklara girebilecek çöp taksi araçlarımızla Tokat’ın çehresini, bütün sokaklarını caddelerini parklarını tertemiz hale getireceğiz" dedi.

ARTIK KOKU YOK, GÜRÜLTÜ YOK, ÇÖP SIZINTISI YOK Yeni ekipman ve ekiplerle Tokat’ı baştan sona temizleyeceklerini ifade eden Yazıcıoğlu, konteynerlerin de değişeceğini belirterek "Yeni renk kombinasyonlarıyla Tokat’ımıza renk katacaklar. İki adet yeni konteyner dezenfekte aracımızla bir yandan çöplerimizi toplayacak, konteynerlerimizi yıkayacak ve bir yandan da yine tek bir araçla dezenfekte ilaçlama çalışmalarımızı yapacağız. Artık koku olmayacak, gürültü olmayacak, çöp sızıntıları olmayacak. Tokat’ın çehresi değişecek.”



TOKAT’IN DAR SOKAKLARI ÇÖP TAKSİ DEN SORULACAK Tokat'ın dar sokaklarında artık yeni teknoloji çöp taksi aracı ile hızlı ve kolay hizmet verileceğini söyleyen Başkan Yazıcıoğlu, "Bundan sonra tüm ara sokaklarımızda, dar sokaklarımızda Çöp Taksilerimizle hizmet vereceğiz. Sayılarını artıracağız. Marka Şehir olmak için temiz şehir olmanız lazım. Bizler de temiz şehir için, Marka Şehir Tokat için adım attık.” dedi.

TOPLAMA, YIKAMA, DEZENFEKTE: TÜM İŞLEMLER TEK ARAÇTA Tokat Belediyesi’ne kazandırılan yeni sistem çöp konteyner yıkama ve dezenfekte aracı ile Tokat Belediyesi’nin ekonomik olarak büyük bir tasarruf sağlayacağını belirten Yazıcıoğlu, tek araçla üç ayrı sistemin bir arada olduğunu belirtti. Yazıcıoğlu; “Daha önceden bir araç gidiyor konteynerleri boşaltıyor, diğer araç gidip konteynerleri yıkıyor ve daha sonra bir ekip daha giderek konteynerleri ilaçlıyordu. Bu belediyemize hem zaman hem de büyük bir maliyet getiriyordu. Tokat Belediyemize yeni kazandırdığımız Çöp Konteyner Yıkama ve Dezenfekte aracımız ise tüm bu üç işlemi aynı anda yapıyor. Gittiği bölgede çöp konteynerlerini boşaltıyor, yıkıyor ve ilaçlama yapıyor. Böylece hem zamandan hem de personel maliyeti ve diğer maliyetlerden kurtulmuş olacağız. Yeni araçlarımızın Tokat’ımıza hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.