İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir kolejin bahçesinde çıkan yangın korkuttu.

Yangın, saat 17.00 sıralarında özel bir kolejin bahçesinde bulunan ve zaman zaman toplu programlar için kullanılan alanda elektrik aksanından kaynaklı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi . Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürülürken yangın anı ve sonrasında yaşananlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.