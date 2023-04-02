Türkiye – Kolombiya arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkartılması hedeflendi.İZMİR (İGFA) - Ticaret Bakanlığı’nın uzak ülkeler stratejisi kapsamında, Türk ihracatçıları 25 firmadan oluşan bir heyetle Kolombiya’ya çıkarma yaptı.

2023 yılına baş döndürücü bir dış ticaret pazarlama etkinlikleriyle başlayan Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonunda; Güney Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri ile ticareti artırmak için bir anahtar olarak gördüğü Kolombiya Ticaret Heyeti’yle yılın ilk çeyreğine noktayı koydu.

BÜYÜKELÇİ SUN: “STA 5 MİLYAR DOLAR YOLCULUĞUNU HIZLANDIRACAK”

Türkiye’nin Kolombiya ile ticaretini geliştirme konusunda çok arzulu olduğunu, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 2023 yılı için ortaya koyduğu Hedef Pazarlar Stratejisi ve Uzak Ülkeler Stratejisiyle, Kolombiya pazarının örtüştüğünü dile getiren Türkiye’nin Kolombiya Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkmasını hedeflediklerini aktardı.

Türkiye – Kolombiya arasında ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkması için Serbest Ticaret Anlaşması sürecinin hızlandırılması gerektiğine işaret eden Büyükelçi Sun, “Türkiye’den farklı sektörlerde dünya standartlarında üretim ve ihracat yapan 25 firmamızın Kolombiya’ya gelmesi Türkiye ve Kolombiya arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma arzumuzun en önemli göstergesi. Hedeflerimize ulaşmamız için en kısa zamanda serbest ticaret anlaşması yapılması için Kolombiya tarafından bir adım beklediğimizi bu vesileyle paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 25 Türk firmasının, Kolombiyalı 62 firmayla Bogota’da 220 ikili iş görüşmesi yaptığını, Türk ve Kolombiyalı iş insanları olarak, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak için ilk somut adımı attıklarını vurguladı.