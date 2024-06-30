Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2233. yıl dönümünde, 16 Türk Devleti'ni temsilen 'Komando Dayanıklılık Bayrak Koşusu Yarışması' düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Kahraman komandolar Irak'ın kuzeyindeki ve Suriye harekât alanındaki faaliyetlerine büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 2233’üncü yıl dönümü dolayısıyla "Komando Dayanıklılık Bayrak Koşusu" düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki harekât alanında, Diyarbakır ve Gaziantep garnizonlarında, tarihteki 16 Türk Devletini temsilen 16 kilometre mesafede olmak üzere "Komando Dayanıklılık Bayrak Koşusu Yarışması" ile ilgili videolu paylaşımda bulundu.

Kahraman komandolarımız Irak'ın kuzeyindeki ve Suriye harekât alanındaki faaliyetlerine büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor.Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluşunun 2233’üncü yıl dönümünde, Irak'ın kuzeyindeki harekât alanında, Diyarbakır ve Gaziantep… pic.twitter.com/eYDlcg0BFJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 30, 2024