Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis ekipleri tarafından kombi hırsızlarına yönelik 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler çaldıkları kombilerle birlikte gözaltına alındı.

Adıyaman'da, hasarlı binalardan kombi çaldıkları tespit edilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. ADIYAMAN (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası hasarlı ve ağır hasarlı Yenipınar ve Turgut Reis Mahallelerinde kombi çalındığı bilgisi üzerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.