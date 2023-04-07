Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Onkoloji Servisindeki hastalar için açtığı etkinlik sınıfının ardından şimdi de Konya Şehir Hastanesi Onkoloji Servisinde tedavi gören hastalara yönelik etkinlik sınıfı açtı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümünden sonra Konya Şehir Hastanesi Onkoloji Servisindeki hastalar için de etkinlik sınıfı açtı.

Konya Şehir Hastanesi Onkoloji Polikliniği’nde 1-7 Nisan Onkoloji Haftası kutlamaları kapsamında açılan KOMEK etkinlik sınıfında tedavi gören hastalara ve palyetif hasta yakınlarına yönelik meşguliyet terapisi verilecek. Eğitimleri Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri 10.00-15.00 saatleri arasında düzenleyecek KOMEK, erkek hastalara tespih yapımı ve ahşap boyama; kadın hastalara da bileklik, kolye, gözlük ipi, ahşap boyama ve örgü eğitimleri verecek.

KOMEK, MERAM TIP FAKÜLTESİ’NDEKİ ONKOLOJİ HASTALARININ DA YANINDA

Daha önce NEÜ Meram Tıp Fakültesi Onkoloji Polikliniği’nde tedavi gören hastalara yönelik de sınıf oluşturan KOMEK, burada da yine takı tasarımı, keçe süsleme, şiş örgü, ahşap boyama vermeyi sürdürüyor. Eğitim verilen hasta sayısı günlük 60-70 kişi arasında değişirken bugüne kadar 4 binden fazla hastaya terapi eğitimleri verilerek rehabilitasyonlarına katkı sağlandı.