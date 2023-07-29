Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde faaliyet yürüten Ahşap Oyuncak Eğitim ve Tasarım Atölyesi’nde, Türkiye'nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili Togg’un ahşaptan oyuncağı üretildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları, (KOMEK) Türkiye'nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili Togg’un ahşaptan oyuncağını üretiyor.

KOMEK Ahşap Oyuncak Eğitim ve Tasarım Atölyesi; yapboz, tren, araba, uçak, at, topaç, bulmaca gibi oyuncak yelpazesine Türkiye'nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili Togg’u da ekledi. “Anatoya” markasıyla doğal boyama teknikleri kullanılarak üretilen Togg’un ahşap oyuncakları çocukların vazgeçilmezi olacak.

Anatoya Ahşap Oyuncak Üretim Atölyesi, Anatoya'nın “Medeniyetimizin oyuncakları” sloganıyla KOMEK bünyesinde 2019 yılında Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOP SOGEP) projesi kapsamında kuruldu. Ahşap ve pelüş oyuncaklar üreten atölyede kendi tasarımlarıyla eğitici, geleneksel, robotik, teknolojik oyuncaklar üretiliyor ve internet üzerinden tüketiciye ulaştırılıyor.

ANATOYA'YA ÖZEL 7 RENK ÜRETİLİYOR

Yaklaşık 4 aylık bir çalışmanın ardından yerli ve milli araç Togg’un da ahşap oyuncaklarını üreten KOMEK Ahşap Oyuncak Üretim Atölyesi, kayın ağacından ürettiği oyuncak araçları 7 farklı renkte satışa sunuyor.

KOMEKPAZARİ.COM.TR ADRESİNDEN SATIŞA SUNULDU

Talebe göre kapıları açılan ve sabit modellerle sayısının artırılması planlanan oyuncak, 15 parçadan oluşuyor ve 40 santimetre uzunluğu sahip. Oyuncak Togg, komekpazari.com adresinden satışa sunuldu.