Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ve KOMEK Uzaktan Eğitim’de yeni dönem kayıt heyecanı başladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ve KOMEK Uzaktan Eğitim’de (KUZEM) yeni dönem kayıtları başladı.

Yaz döneminde 78 farklı branşta 5 bin kursiyer ile eğitimlerine başlayacak KUZEM, 102 grupta eğitim verecek.

Blender ile Karakter Modelleme ve Animasyon, Fransızca-Arapça-Korece-Çince Konuşma Kulüpleri, Psikolojik Sağlamlık Eğitimi, İleri Seviye Python Eğitimi, Çocuk Üst Giysileri Dikimi, Unity ile oyun geliştirme, İleri Seviye İşaret Dili, Mobil Fotoğrafçılık, Çocuklarda Eğitimde Bütüncül Yaklaşım, İleri Seviye 3D Studio Max, İleri Seviye Revit ile Modelleme gibi branşlarda ilk defa eğitim gerçekleştirilecek.

KUZEM kurslarına katılan ve kursu başarılı bir şekilde tamamlayan tüm kursiyerler E-devlet onaylı katılım belgesi almaya hak kazanacak.

Kursiyerler, katılım belgelerine KUZEM öğrenci panelinden ya da E-Devlet üzerinden erişim sağlayabilecek.

KOMEK’TE DOLU DOLU BİR YAZ

KOMEK yaz döneminde yüz yüze eğitim programları ise mefruşattan dil eğitimine, bilgisayar kullanımından mutfak sanatlarına kadar birçok farklı branşı kapsıyor. Kursiyerler, yüz yüze eğitimlerle ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun kursları seçerek kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

Eğitimler, yaz döneminde Alaaddin KOMEK, Araplar KOMEK, Ali Gav KOMEK, Beyhekim KOMEK, Akşemsettin KOMEK, Çatalhöyük KOMEK ve Ertuğrulgazi KOMEK'te gerçekleştirilecek.

Kayıt olma, yoklama gibi tüm süreçlerin dijital ortamda yürütüldüğü KOMEK yetişkin eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Halk Eğitim Merkezi onaylı sertifikalarını e-Devlet üzerinden alabilecek.

Yaz dönemi boyunca Genç KOMEK Yaz Okulu eğitimleri devam edeceği için yetişkinlere yönelik eğitimler belirli kurs merkezlerinde devam edecek. Yaz dönemi boyunca sadece mesleki eğitim alanında alınacak kayıtlarda spor ve yüzme seansları aktif olmayacak.

KOMEK 15-17 YAŞINDAKİ GENÇLERE ÖZEL FARKLI BRANŞLARDA EĞİTİMLERE BAŞLIYOR

KOMEK, gençler için özel olarak tasarlanmış eğitim programlarıyla 15-17 yaş aralığındaki gençler için Alaaddin KOMEK'te farklı branşlarda eğitimler gerçekleştirecek.

Bu özel eğitim programı kapsamında gençler, Etkili ve Hızlı Okuma Teknikleri, İngilizce Dil Becerileri, Ofis Programları Kullanımı, Donanım Eğitimi gibi farklı alanlarda eğitim alma fırsatı bulacak.